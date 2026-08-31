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Eleições 2026 Vitória de Lula depende de compensar perda de votos que ele terá no NE, diz Andrei Roman Segurança pública e baixa popularidade de aliados são alguns dos desafios para o petista na região

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tende a perder votos em Estados do Nordeste nestas eleições na comparação com o pleito de 2022, na avaliação do CEO da Atlas Intel, Andrei Roman. Assim, a vitória do petista neste ano depende de alguma compensação dessa perda, disse Roman, durante participação no Macro Day do BTG Pactual, que aconteceu nesta segunda-feira (31), em São Paulo.

Segundo ele, os Estados que mais demandam atenção da campanha de Lula são Bahia, Ceará, Rio Grande do Norte e Pernambuco, onde questões como a segurança pública e a baixa popularidade das lideranças aliadas ao petista podem jogar contra a votação do atual presidente.

"O Sudeste é maior do que o Nordeste, então a magnitude não precisa ser a mesma. Se o Lula cair 10 pontos no Nordeste, não precisa subir 10 pontos no Sudeste, mas mesmo assim, o desafio é bastante grande.

Hoje em dia, as pesquisas indicam que haverá essa recuperação, mas isso precisa acontecer de fato na prática", disse ele.

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