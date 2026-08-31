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Eleições 2026

Vitória de Lula depende de compensar perda de votos que ele terá no NE, diz Andrei Roman

Segurança pública e baixa popularidade de aliados são alguns dos desafios para o petista na região

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O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, deve enfrentar perdas de votos na região Nordeste neste pleito de 2026O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, deve enfrentar perdas de votos na região Nordeste neste pleito de 2026 - Foto: Evaristo Sá/AFP

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tende a perder votos em Estados do Nordeste nestas eleições na comparação com o pleito de 2022, na avaliação do CEO da Atlas Intel, Andrei Roman. Assim, a vitória do petista neste ano depende de alguma compensação dessa perda, disse Roman, durante participação no Macro Day do BTG Pactual, que aconteceu nesta segunda-feira (31), em São Paulo.

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Segundo ele, os Estados que mais demandam atenção da campanha de Lula são Bahia, Ceará, Rio Grande do Norte e Pernambuco, onde questões como a segurança pública e a baixa popularidade das lideranças aliadas ao petista podem jogar contra a votação do atual presidente.

"O Sudeste é maior do que o Nordeste, então a magnitude não precisa ser a mesma. Se o Lula cair 10 pontos no Nordeste, não precisa subir 10 pontos no Sudeste, mas mesmo assim, o desafio é bastante grande.

Hoje em dia, as pesquisas indicam que haverá essa recuperação, mas isso precisa acontecer de fato na prática", disse ele.

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