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Eleições 2026 'Vitória histórica': Lula é celebrado na América Latina e no Sul Global Em uma virada contra todos os prognósticos após perder no primeiro turno, o presidente de esquerda venceu com 51,79% dos votos, contra 48,21% do rival

A vitória de Luiz Inácio Lula da Silva, que conquistou um quarto mandato como presidente do Brasil, foi saudada pela maioria dos governantes da América Latina e celebrada por líderes da esquerda mundial, assim como por chefes de Estado do Sul Global.

Em uma virada contra todos os prognósticos após perder no primeiro turno, o presidente de esquerda venceu com 51,79% dos votos, contra 48,21% do rival.

"Viva a democracia, o povo do Brasil venceu. Parabéns, presidente Lula!", publicou no X a presidente do México, Claudia Sheinbaum.

Viva la democracia, ganó el pueblo de Brasil. ¡Felicidades presidente Lula! — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 26, 2026

O líder cubano, Miguel Díaz-Canel, parabenizou o brasileiro por sua "vitória histórica".

A ex-presidente argentina Cristina Kirchner (2007-2015), que cumpre prisão domiciliar por corrupção, celebrou seu "companheiro presidente" Lula, que a visitou em Buenos Aires em 2025. O brasileiro "soube despertar em seus compatriotas sentimento e sentido para vencer essa batalha" eleitoral, publicou no X.

FELICITACIONES… primero al pueblo brasileño que hoy protagonizó un auténtico 17 de Octubre electoral y después… a usted, compañero presidente Lula, que en su séptima elección presidencial supo despertar en sus compatriotas sentimiento y sentido para ganar esta batalla. — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) October 26, 2026

"Guatemala e Brasil compartilham a convicção de que governar é trabalhar pelo bem comum", publicou no X o presidente social-democrata do país da América Central, Bernardo Arévalo, que prometeu continuar "trabalhando para fortalecer os vínculos".

En nombre del gobierno y del pueblo de Guatemala, felicito a @LulaOficial por una gran victoria en las urnas y su reelección como Presidente de Brasil, y al pueblo brasileño, por una gran jornada electoral que consolida sus instituciones democráticas. Guatemala y Brasil comparten la convicción de que gobernar es trabajar por el bien común, sirviendo desde la autoridad pública a quienes históricamente han sido relegados, fortaleciendo la democracia y construyendo sociedades más justas. En tu nuevo mandato, Lula, seguiremos trabajando para fortalecer los vínculos entre nuestros pueblos. — Bernardo Arévalo (@BArevalodeLeon) October 26, 2026

No Uruguai, o presidente de esquerda Yamandú Orsi felicitou seu "amigo" reeleito pela vitória e pela festa democrática que um processo eleitoral representa", publicou no X.

"Aliança estratégica"

Com a vitória de Lula, a maior economia da região permanece como um dos poucos redutos progressistas. O Brasil se afasta da guinada à direita que países como Argentina, Chile ou Colômbia deram, com o apoio do presidente americano, Donald Trump.

"O povo do Brasil deu uma contundente demonstração de participação cívica e democrática", afirmou um comunicado do Ministério das Relações Exteriores da Venezuela, onde a presidente interina, Delcy Rodríguez, governa sob forte pressão de Washington.

Líderes do campo da direita também cumprimentaram Lula por sua vitória. A presidente peruana, Keiko Fujimori, saudou o povo brasileiro por sua "jornada democrática" deste domingo.

"Reafirmo nossa vontade de fortalecer nossa aliança estratégica, a integração, cooperação e o desenvolvimento sustentável da Amazônia que compartilhamos, em benefício de ambos os povos", publicou Keiko no X.

Felicito al presidente Luiz Inácio Lula da Silva @lulaoficial por su reelección y saludo al pueblo brasileño por esta jornada democrática. Próximos al bicentenario de nuestras relaciones diplomáticas, reafirmo nuestra voluntad de fortalecer nuestra alianza estratégica, la integración, la cooperación y el desarrollo sostenible de la Amazonía que compartimos, en beneficio de ambos pueblos. — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) October 26, 2026

No mesmo tom, o ultradireitista José Antonio Kast, um aliado de Flávio Bolsonaro na região, disse que conversou com Lula e que o cumprimentou. "Chile e Brasil têm muito futuro em comum. Seguiremos trabalhando por uma agenda que potencialize as relações entre os nossos países em integração econômica e combate ao crime organizado na região."

O equatoriano Daniel Noboa, favorável a uma postura rígida contra a criminalidade, defendeu a cooperação no quarto mandato de Lula. "Nossa região tem inimigos em comum, desafios compartilhados e muito a ganhar quando trabalhamos juntos", publicou no X.

Felicitaciones @LulaOficial por esta victoria. Nuestra región tiene enemigos comunes, desafíos compartidos y mucho por ganar cuando trabajamos juntos. — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) October 26, 2026

"Espero que, neste quadriênio renovado, sigamos trabalhando juntos por uma América Latina mais integrada e próspera", afirmou o presidente dominicano, Luis Abinader.

Da mesma forma, o presidente do Paraguai, Santiago Peña, aspira a um trabalho conjunto com o Brasil de Lula "pelo bem-estar" de seus povos.

"A virada do progressismo"

Além da América Latina, muitos líderes mundiais reagiram ao triunfo de Lula, muito envolvido na política internacional e defensor do Sul Global.

A Rússia celebrou a reeleição, ao afirmar que "ele fez muito, não só para o desenvolvimento das relações bilaterais, mas também para avançar processos no âmbito dos Brics", segundo o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov.

A China parabenizou o presidente brasileiro e afirmou que está "disposta a trabalhar com o Brasil para continuar avançando na construção de uma comunidade de futuro compartilhado" entre os países, também aliados no bloco dos Brics.

Na Índia, outro país da aliança, o primeiro-ministro Narendra Modi celebrou a vitória de seu "estimado amigo". "Juntos, vamos continuar fortalecendo nossa cooperação em diferentes setores, fazendo avançar as prioridades comuns do Sul", escreveu no X.

Meus mais sinceros parabéns ao meu caro amigo, presidente Lula, por sua notável vitória na reeleição. Espero trabalhar em estreita colaboração com ele para aprofundar e ampliar ainda mais a multifacetada Parceria Estratégica entre a Índia e o Brasil. Juntos, continuaremos a fortalecer nossa cooperação em diversos setores, promover as prioridades compartilhadas do Sul Global e trabalhar em prol de um mundo mais inclusivo, equitativo e sustentável. @LulaOficial — Narendra Modi (@narendramodi) October 26, 2026

Figuras de destaque do progressismo global comemoraram a vitória, como o ícone da esquerda americana Bernie Sanders e o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez.

"Grande vitória de Lula! O que aconteceu no Brasil vai acontecer na Espanha. A virada do progressismo global acaba de começar", publicou Sánchez no X. Ele enfrentará eleições gerais em novembro.

¡Gran victoria de @LulaOficial! Lo que ha pasado en Brasil, pasará en España. La remontada del progresismo global acaba de comenzar. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 26, 2026

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, celebrou o resultado como um triunfo para "a democracia e o multilateralismo".

O presidente francês, Emmanuel Macron, felicitou Lula e pediu o "fortalecimento da parceria estratégica". "A França e o Brasil têm muito a construir juntos", disse.

O chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, destacou que "o Brasil, a maior democracia da América Latina, votou" e propôs "aprofundar a parceria estratégica" entre os dois países.

No Canadá, o primeiro-ministro, Mark Carney, destacou a relação bilateral que "floresceu" sob o mandato de Lula. "Vamos aproveitar esta oportunidade para torná-la ainda mais forte, juntos", disse.

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