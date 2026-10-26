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'Vitória histórica': Lula é celebrado na América Latina e no Sul Global

Em uma virada contra todos os prognósticos após perder no primeiro turno, o presidente de esquerda venceu com 51,79% dos votos, contra 48,21% do rival

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'Vitória histórica': Lula é celebrado na América Latina e no Sul Global'Vitória histórica': Lula é celebrado na América Latina e no Sul Global - Foto: Juan Barreto/AFP

A vitória de Luiz Inácio Lula da Silva, que conquistou um quarto mandato como presidente do Brasil, foi saudada pela maioria dos governantes da América Latina e celebrada por líderes da esquerda mundial, assim como por chefes de Estado do Sul Global.

Em uma virada contra todos os prognósticos após perder no primeiro turno, o presidente de esquerda venceu com 51,79% dos votos, contra 48,21% do rival.

"Viva a democracia, o povo do Brasil venceu. Parabéns, presidente Lula!", publicou no X a presidente do México, Claudia Sheinbaum.

 

O líder cubano, Miguel Díaz-Canel, parabenizou o brasileiro por sua "vitória histórica".

A ex-presidente argentina Cristina Kirchner (2007-2015), que cumpre prisão domiciliar por corrupção, celebrou seu "companheiro presidente" Lula, que a visitou em Buenos Aires em 2025. O brasileiro "soube despertar em seus compatriotas sentimento e sentido para vencer essa batalha" eleitoral, publicou no X.

 

"Guatemala e Brasil compartilham a convicção de que governar é trabalhar pelo bem comum", publicou no X o presidente social-democrata do país da América Central, Bernardo Arévalo, que prometeu continuar "trabalhando para fortalecer os vínculos".

 

No Uruguai, o presidente de esquerda Yamandú Orsi felicitou seu "amigo" reeleito pela vitória e pela festa democrática que um processo eleitoral representa", publicou no X.

"Aliança estratégica"
Com a vitória de Lula, a maior economia da região permanece como um dos poucos redutos progressistas. O Brasil se afasta da guinada à direita que países como Argentina, Chile ou Colômbia deram, com o apoio do presidente americano, Donald Trump.

"O povo do Brasil deu uma contundente demonstração de participação cívica e democrática", afirmou um comunicado do Ministério das Relações Exteriores da Venezuela, onde a presidente interina, Delcy Rodríguez, governa sob forte pressão de Washington.

Líderes do campo da direita também cumprimentaram Lula por sua vitória. A presidente peruana, Keiko Fujimori, saudou o povo brasileiro por sua "jornada democrática" deste domingo.

"Reafirmo nossa vontade de fortalecer nossa aliança estratégica, a integração, cooperação e o desenvolvimento sustentável da Amazônia que compartilhamos, em benefício de ambos os povos", publicou Keiko no X.

 

No mesmo tom, o ultradireitista José Antonio Kast, um aliado de Flávio Bolsonaro na região, disse que conversou com Lula e que o cumprimentou. "Chile e Brasil têm muito futuro em comum. Seguiremos trabalhando por uma agenda que potencialize as relações entre os nossos países em integração econômica e combate ao crime organizado na região."

O equatoriano Daniel Noboa, favorável a uma postura rígida contra a criminalidade, defendeu a cooperação no quarto mandato de Lula. "Nossa região tem inimigos em comum, desafios compartilhados e muito a ganhar quando trabalhamos juntos", publicou no X.

 

"Espero que, neste quadriênio renovado, sigamos trabalhando juntos por uma América Latina mais integrada e próspera", afirmou o presidente dominicano, Luis Abinader.

Da mesma forma, o presidente do Paraguai, Santiago Peña, aspira a um trabalho conjunto com o Brasil de Lula "pelo bem-estar" de seus povos.

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"A virada do progressismo"
Além da América Latina, muitos líderes mundiais reagiram ao triunfo de Lula, muito envolvido na política internacional e defensor do Sul Global.

A Rússia celebrou a reeleição, ao afirmar que "ele fez muito, não só para o desenvolvimento das relações bilaterais, mas também para avançar processos no âmbito dos Brics", segundo o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov.

A China parabenizou o presidente brasileiro e afirmou que está "disposta a trabalhar com o Brasil para continuar avançando na construção de uma comunidade de futuro compartilhado" entre os países, também aliados no bloco dos Brics.

Na Índia, outro país da aliança, o primeiro-ministro Narendra Modi celebrou a vitória de seu "estimado amigo". "Juntos, vamos continuar fortalecendo nossa cooperação em diferentes setores, fazendo avançar as prioridades comuns do Sul", escreveu no X.

 

Figuras de destaque do progressismo global comemoraram a vitória, como o ícone da esquerda americana Bernie Sanders e o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez.

"Grande vitória de Lula! O que aconteceu no Brasil vai acontecer na Espanha. A virada do progressismo global acaba de começar", publicou Sánchez no X. Ele enfrentará eleições gerais em novembro.

 

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, celebrou o resultado como um triunfo para "a democracia e o multilateralismo".

O presidente francês, Emmanuel Macron, felicitou Lula e pediu o "fortalecimento da parceria estratégica". "A França e o Brasil têm muito a construir juntos", disse.

O chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, destacou que "o Brasil, a maior democracia da América Latina, votou" e propôs "aprofundar a parceria estratégica" entre os dois países.

No Canadá, o primeiro-ministro, Mark Carney, destacou a relação bilateral que "floresceu" sob o mandato de Lula. "Vamos aproveitar esta oportunidade para torná-la ainda mais forte, juntos", disse.

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