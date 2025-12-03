A- A+

RACHA NOS BOLSONARO Vitória política de Michelle surpreende Centrão e limita poderes de filhos de Bolsonaro Integrantes de partidos como PP, União e Republicanos veem influência de ex-primeira-dama no processo eleitoral como negativa

A vitória política da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) sobre os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), após desentendimento público por uma aliança formada pelo partido com Ciro Gomes (PSDB) nas eleições do Ceará, surpreendeu os caciques de partidos do Centrão que apostavam em perda de território dela em decisões partidárias.

Por ter atacado a aliança, desrespeitando uma ordem do marido, e ter se tornado alvo de uma ação coordenada dos enteados, integrantes de partidos do Centrão avaliavam que Michelle demonstrou imaturidade política e, com isso, perderia protagonismo.

O que se viu, entretanto, foi um pedido público de desculpas de Flávio, o recálculo da aliança cearense, e um pronunciamento do partido que a colocou em igualdade com os membros da Executiva Nacional da legenda.

O desgaste de Michelle era tido como certo e compreendido como algo positivo em partidos como PP, União Brasil e Republicanos, que esperavam que o episódio a tirasse de vez das especulações para concorrer a vice-candidata ao Planalto em 2026, já que nomes dessas legendas, como o presidente do Progressistas, Ciro Nogueira (PI), sonham em ocupar o posto.

Integrantes desses partidos reclamam com frequência da falta de contato com Michelle e do melhor trânsito com os filhos de Bolsonaro. Pela decisão tomada pelo ex-presidente, seus herdeiros precisarão alinhar posicionamentos com a ex-primeira-dama antes de torná-los públicos.

Reconciliação com lágrimas e reza

A reconciliação de Michelle com o enteado Flávio Bolsonaro teve pedido de desculpas e momentos de choro e reza entre os dois, depois de um entrevero familiar gerado por posicionamentos antagônicos em relação ao apoio para o governo do Ceará.

Michelle foi referendada pelo marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), durante a visita de Flávio horas antes, na Superintendência da Polícia Federal, onde segue preso. Ele disse ao filho que não aceitaria complô contra a esposa.

Flávio pediu desculpas à madrasta e ouviu que ela não gostaria de ser novamente desautorizada publicamente pelos filhos de Bolsonaro. De acordo com Flávio, os dois se abraçaram e fizeram uma oração. Segundo presentes, Flávio chegou a chorar neste momento.

