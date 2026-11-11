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"luxo corporativo" "Você paga, o Senado ganha": críticas a 'auxílio iPhone' une governistas e bolsonaristas nas redes Contrato firmado pela Casa Legisltiva com valor estimado em R$ 6 milhões motivou uma ofensiva digital e judicial contra a medida

A licitação do Senado para contratar serviços de telefonia — que inclui o fornecimento de 95 IPhones 18 Pro e 330 smartphones de outros modelos — virou motivo de críticas tanto entre parlamentares da base do governo Lula quanto entre bolsonaristas. O contrato com valor estimado em R$ 6 milhões motivou uma ofensiva digital e judicial contra a medida.

No campo governista, a deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP) pediu ao Tribunal de Contas da União (TCU) a suspensão imediata da licitação. A parlamentar disse nas redes sociais ser "inaceitável usar R$ 6 milhões do dinheiro público para financiar aparelhos de última geração e trocas a cada dois anos sob a justificativa de "obsolescência’".

"O dinheiro do pagador de impostos não serve para bancar luxo corporativo no Poder Legislativo, completou Tabata.



A deputada federal eleita Ana Elisa (PT-MG) também criticou o que chamou de "auxílio iPhone" e disse que a licitação "não é culpa do Lula".

— Uma pessoa que recebe R$ 40 mil não precisa de auxílio iPhone. Ela tem condição de comprar o próprio iPhone, que seja parcelado ou que seja o que for — disse a petista em vídeo publicado nas redes sociais.

Já o deputado federal bolsonarista Nikolas Ferreira (PL-MG) afirmou que entrará na Justiça contra a licitação. "Você paga, o Senado ganha!", escreveu em postagem.

— Porque enquanto isso, você faz uma breve pergunta para o ChatGPT, o que daria para fazer com 6 milhões de reais de políticas públicas? 60 viaturas equipadas, 12.000 exames, 3.000 cirurgias, 600 ligações domiciliares de esgoto, 40 moradias, reformar 20 escolas, 60 poços artesianos — afirmou em vídeo publicado nas redes sociais.

Alcolumbre defende licitação

A licitação prevê que os aparelhos serão fornecidos em regime de comodato, uma espécie de empréstimo. Além disso, os aparelhos deverão ser substituídos após dois anos de uso. A regra vale para todos os celulares dos dois tipos previstos no edital.

O documento afirma que essa substituição será feita por causa da “evolução tecnológica”. No caso dos iPhones, a previsão é que o novo aparelho seja “o melhor aparelho da categoria 'high end' disponível para o mercado corporativo e que atenda aos requisitos técnicos estabelecidos".

Já o Senado diz que a contratação dos serviços "é indispensável para garantir o adequado desempenho das atividades institucionais, assegurando conectividade contínua para parlamentares e servidores, em consonância com a crescente digitalização dos serviços e sistemas disponibilizados pelo Senado Federal."

A licitação foi defendida pelo presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União-AP), nesta quarta-feira. Ele rebateu o senador Cleitinho (Republicanos-MG) e o acusou de reproduzir informações falsas.

— Vossa Excelência pega um iPhone na mão, as pessoas filmam o iPhone, e falam que o Senado está comprando o iPhone. Não é compra de iPhone. A mentira está prevalecendo em cima da verdade

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