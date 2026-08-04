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Eleições 2026 Vocês já me viram em rachadinha ou em mensalão?, pergunta Caiado durante sabatina Declaração foi dada ao responder por que os eleitores deveriam votar nele durante sabatina organizada pela G4 Hub e pelo portal O Antagonista, em São Paulo

O candidato do PSD à Presidência da República, Ronaldo Caiado, recorreu nesta terça-feira, 4, aos casos da "rachadinha" e do mensalão para se diferenciar do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), respectivamente.

A declaração foi dada ao responder por que os eleitores deveriam votar nele durante sabatina organizada pela G4 Hub e pelo portal O Antagonista, em São Paulo, com candidatos à Presidência da República. Participaram do evento, além de Caiado e Flávio, o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) e o influenciador Renan Santos (Missão). Lula foi convidado, mas não respondeu.

"Vocês já me viram em 'rachadinha'? Vocês já me viram em mensalão?", questionou Caiado. O ex-governador de Goiás apresentou sua trajetória política e a ausência de acusações de corrupção como credenciais para disputar o Palácio do Planalto.

Caiado afirmou ter 40 anos de vida pública e disse nunca ter se envolvido em casos de corrupção, negociatas, pagamento de propina ou enriquecimento ilícito. Segundo ele, sua trajetória preserva a moral e a integridade necessárias a um candidato à Presidência da República.

O goiano intensificou as críticas ao filho de Jair Bolsonaro nas últimas semanas, em busca de ampliar seu espaço na corrida ao Palácio do Planalto.

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