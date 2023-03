A- A+

saúde Volta de Lula ao Palácio do Planalto nesta quarta-feira (29) foi barrada por médicos Expectativa é que o presidente retome despachos fora do Alvorada na quinta-feira

Anunciada para esta quarta-feira (29), a volta do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Palácio do Planalto foi barrada pelos médicos para que o petista possa ter a sua recuperação plena da pneumonia e da infecção por Influenza A, que o levaram a cancelar a viagem à China nesta semana. A expectativa de assessores é que o presidente volte ao Planalto na quinta-feira (30).

Por enquanto, Lula tem despachado de uma sala do Alvorada mantida com os vidros abertos para melhorar a ventilação. Ele não usa máscara nas reuniões, mas fica distante dos interlocutores. Na manhã desta quarta-feira, o presidente recebeu os ministros Alexandre Padilha (Relações Institucionais), Esther Dweck (Gestão) e Ana Moser (Esporte). À tarde, Lula vai se reunir com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para tratar da nova âncora fiscal.

— Ele está ótimo. O presidente está muito bem de saúde. Queria hoje voltar para o Palácio do Planalto, a gente que vetou. Recebeu um veto ministerial e médico da minha parte ontem e da equipe médica que o acompanha, a doutora Ana (Helena Germoglio) e o doutor (Roberto) Kalil — disse Padilha, que é médico.

Lula foi diagnosticado na quinta-feira da semana passada. O ciclo viral, segundo Padilha, estará completo nesta quarta-feira. No Alvorada, ainda nas palavras do ministro, o presidente pode ficar mais reservado, em contato com menos pessoas.

— Aqui no Alvorada ele consegue se reabilitar melhor — afirmou Padilha.

