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CANDIDATO DERROTADO Voo com Flávio Bolsonaro e família deixa Equador rumo aos Estados Unidos Senador deixou o Brasil pela tríplice fronteira e embarcou em Missiones, na Argentina, com destino a Guayaquil, e em seguida pegou jato privado a Miami

O senador Flávio Bolsonaro embarcou de Guayaquil, no Equador, na manhã desta quarta-feira (28) em um voo privado com destino a Miami, nos Estados Unidos, segundo sites de monitoramento de tráfego aéreo.

O governo de Javier Milei confirmou no início desta quarta-feira que Flávio Bolsonaro decolou do aeroporto de Puerto Iguazú, em Misiones, a bordo de um avião Gulfstream G400, acompanhado de sua família, segundo informações obtidas pelo jornal La Nacion junto a fontes oficiais.

Segundo o Palácio Presidencial argentino, Flávio, acompanhado de sua mulher Fernanda e de suas duas filhas, entrou na Argentina na noite de terça-feira e partiu imediatamente de avião para Guayaquil, no Equador, onde desembarcaram na manhã desta quarta-feira.

A informação foi divulgada inicialmente pelo canal C5N, que filmou uma van com o logotipo da “Dallas Travel Turismo LTDA” chegando escoltada pela polícia ao aeroporto de Misiones, na qual Flavio teria sido transportado do Brasil para a Argentina.

O governo local afirmou que não havia mandado de prisão ou impedimento legal expedido na fronteira que barrasse Flávio e sua família de entrar no país, apesar da decisão de ontem do ministro Alexandre de Morais, do Supremo Tribunal Federal (STF), que rejeitou os planos de viagem de Flávio e ordenou a apreensão de seu passaporte.

O La Nacion também apurou que o estrategista de Milei, Santiago Caputo, estava em Misiones no momento da partida do avião particular, o que alimenta ainda mais as suspeitas de envolvimento do governo argentino na fuga do senador do PL. Funcionários da Casa Rosada negam qualquer envolvimento, assim como fizeram na terça-feira, quando todas as fontes confiáveis negaram categoricamente qualquer conhecimento da operação.

A Direção Nacional de Migração – que na manhã de terça-feira havia declarado não ter sido notificada de nenhuma entrada de Bolsonaro – publicou às 2h01: “A Direção Nacional de Migração informa que às 22h50 do dia 27/10, os cidadãos Flavio Nantes Bolsonaro, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, Carolina Figueira Bolsonaro e Luiza Figueira Bolsonaro entraram pela fronteira da Ponte Internacional Tancredo Neves, na província de Misiones, portando documentação de viagem válida e sem qualquer impedimento legal à entrada no país. Os trânsitos foram registrados pela autoridade competente sem incidentes.”

Além disso, o gabinete sob a chefia do Chefe de Gabinete Diego Santilli acrescentou: “Às 23h30, a delegação que chegava embarcou em um voo particular da Baires Fly SA com destino à cidade de Guayaquil , no Equador, conforme relatado no plano de voo.”

Enquanto isso acontecia, o presidente Javier Milei, juntamente com sua irmã, a secretária-geral Karina Milei; o ministro da Economia, Luis Caputo; e o secretário de imprensa, Fabián Fernández, estavam em Catamarca para participar da inauguração de novas instalações da mineradora Río Tinto.

Antes da confirmação do governo, o assessor Caputo havia publicado mensagens nas redes sociais que pareciam confirmar a saída de Bolsonaro da Argentina.

“A cobertura midiática de hoje deve ter sido um dos maiores fiascos da história do jornalismo mundial. Disseram uma coisa e depois outra. Retiraram-se. Disseram de novo. Tudo com o mesmo nível de certeza e animosidade . Em todo o mundo. Não sei quem os enviou numa busca infrutífera, mas têm a minha mais profunda admiração”, disse Caputo, chefe da diplomacia paralela do governo Milei com os Estados Unidos e chefe político da Secretaria de Estado de Inteligência (SIDE).

Trump afirmou que permitiria a entrada dos Flávio nos Estados Unidos porque eles são “pessoas decentes” e a eleição de domingo “foi terrível”. Os Estados Unidos estariam cientes da planejada saída de Flávio do Brasil. Essa informação foi divulgada pela imprensa americana, apesar da versão que circula entre os aliados do ex-candidato ser a de que ele iria para a Flórida e receberia asilo político do governo republicano aliado ao clã conservador.

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