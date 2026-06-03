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DANIEL VORCARO Vorcaro apresenta nova proposta de delação premiada para PF e PGR Primeira versão havia sido rejeitada por não avançar em relação às descobertas já feitas

A defesa do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, apresentou uma nova proposta de delação premiada para a Polícia Federal (PF) e a Procuradoria-Geral da República (PGR). O documento foi apresentado em uma reunião na segunda-feira e recebeu complementos nesta terça.

Vorcaro ganhou uma segunda chance depois de a primeira tentativa ter sido recusada pela PF. A expectativa entre os investigadores é que o acordo só irá adiante se ele "ampliar o escopo" das apurações sobre as fraudes bilionárias do Master, liquidado em novembro do ano passado pelo Banco Central diante das fraudes.

Investigadores envolvidos nas negociações avaliam que ele precisará aprofundar os detalhes das relações políticas que mantinha e apresentar provas que corroborem frentes de apuração já em andamento. O mês de julho era visto por investigadores como um limite para que a delação não fosse contaminada pelo período eleitoral

Além de fornecer mais informações sobre as negociatas, a PGR e a PF esperam a admissão das irregularidades praticadas por ele, o que não aconteceu na primeira proposta, e o passo a passo de como ele movimentou bilhões de reais por meio de uma teia de fundos nacionais e internacionais. O objetivo é obter de Vorcaro uma reparação de cerca de R$ 60 bilhões como condição para a assinatura do acordo.

O cálculo leva em conta o prejuízo do Fundo Garantidor de Créditos (FGC), a perda que o BRB teve na compra de carteiras falsas do Master e o volume destinado por fundos de previdência estaduais e municipais, como o Rioprevidência e o Amprev (do Amapá).

Após ter descartado o primeiro conjunto de anexos, considerados "seletivos" e "insuficientes", a Polícia Federal se colocou à disposição para voltar à mesa de negociações com a defesa de Vorcaro. Em um ofício enviado ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça, a corporação se disse aberta a receber uma nova proposta.

A PF, no entanto, deixou claro que pretende fazer "jogo duro" com o banqueiro, que na primeira oportunidade omitiu relatos de interesse dos investigadores, como o suposto pagamento de uma mesada ao senador e presidente do PP, Ciro Nogueira (PI), que foi alvo de uma operação de busca e apreensão e nega irregularidades.

Após ser formalizado, o acordo precisa ser aprovado pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), que já mandou sinais de que não dará o seu aval se a colaboração não avançar em relação ao que já foi descoberto.

A troca recente na coordenadoria da defesa de Vorcaro foi vista como um sinal de que o banqueiro está disposto a contar mais sobre o que sabe em troca dos benefícios penais. A função do criminalista José Luis Oliveira, o Juca, foi assumida pelo também criminalista Sérgio Leonardo, que já vinha acompanhando Vorcaro desde o ano passado e se aproximou mais depois que ele foi preso, em março.

A expectativa é que, com a mudança na defesa, o banqueiro abandone uma postura considerada “seletiva” e entregue detalhes sobre movimentações financeiras, patrimônio oculto e recursos supostamente desviados, inclusive no exterior. Apesar disso, investigadores dizem ainda não ter convicção de que Vorcaro esteja disposto a avançar nesse nível de detalhamento

Enquanto o acordo não sai do papel, a PF e a PGR têm avançado nas investigações a partir da análise de 8 celulares que foram apreendidos com Vorcaro e o cruzamento desses dados com relatórios produzidos pelo Banco Central e Receita, relatórios de inteligência financeira e o conteúdo de aparelhos de outros alvos.

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