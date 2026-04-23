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Justiça Vorcaro chega a hospital em Brasília para exames médicos Preso em Brasília desde março, Vorcaro teria se sentido mal no início da semana nas dependências da superintendência da Polícia Federal

O banqueiro Daniel Vorcaro chegou no início da tarde desta sexta-feira ao hospital DF Star, em Brasília, onde passará por exames.

A ida foi autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Preso em Brasília desde março, Vorcaro teria se sentido mal no início da semana nas dependências da superintendência da Polícia Federal , onde foi atendido por um médico da própria corporação.

O empresário foi preso em março por determinação de Mendonça, no âmbito das investigações que apuram suspeitas de tentativa de obstrução relacionadas ao Banco Master, instituição fundada e controlada por ele.

Vorcaro negocia um acordo de delação premiada com a Polícia Federal (PF) e a Procuradoria-Geral da República (PGR) e já assinou um acordo de confidencialidade. Como mostrou O Globo, a expectativa dos investigadores é que ele apresente os anexos da delação em até o final do mês. Caso as tratativas avancem, pessoas que acompanham o caso de perto afirmam que o banqueiro precisará dar detalhes das operações fora do país.

Como revelou a colunista Malu Gaspar, interlocutores a par dos negócios do banqueiro estimam que ele tenha cerca de R$ 10 bilhões alocados fora do país. Vorcaro, portanto, teria interesse em acelerar o processo de delação para limitar o quanto precisaria devolver e evitar que os recursos sejam esvaziados por gestores, investidores, credores e outros atores que eventualmente tenham acesso aos fundos.

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