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BRASÍLIA Vorcaro e Motta conversaram sobre "sociedade" e projeto de lei, mostram mensagens analisadas pela PF Presidente da Casa diz que diálogos não relatam irregularidades e que tem interlocução com 'diversos segmentos do empresariado'

Mensagens trocadas entre o banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master, e o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), indicam que os dois discutiram uma “sociedade” relacionada à compra de um terreno em João Pessoa (PB). Motta afirmou em nota que as conversas não retratam “ilícitos” e que ele mantém interlocução com “diversos segmentos do empresariado e representantes da sociedade”.

As mensagens, reveladas pelo portal Fato Online, foram extraídas do celular de Vorcaro, apreendido em novembro do ano passado. O conteúdo está sendo analisado pela Polícia Federal no curso das investigações que apuram as fraudes do Master.

No dia 9 de março de 2024, Motta procurou Vorcaro para tratar da “negociação de compra de área aqui de JP”.

“Conforme falamos, já temos os documentos assinados passando a empresa para minha cunhada. Ela iniciou a negociação com a Adriana, mas acredito que ela não tá sabendo do formato de sociedade que ficou combinado”, escreveu o presidente da Câmara. “Vamos fazer uma operação rápida com a Adriana. Em paralelo, organizamos a questão da sociedade”, respondeu o banqueiro.

Motta perguntou na sequência se seria necessário “o pessoal” ir a São Paulo para finalizar os trâmites. Vorcaro disse que checaria o andamento do caso e que “entre nós, resolvemos depois”.

A negociação mencionada nas conversas ocorreu no mesmo mês em que a cunhada de Motta, Bianca Medeiros, contraiu um empréstimo de R$ 22 milhões com o Master para a compra de um terreno em João Pessoa, conforme já divulgado pela “Folha de S.Paulo”. O crédito é relacionado à aquisição do terreno mencionado nas mensagens.

Em nota, Motta afirmou que sempre manteve "diálogo com os diversos segmentos do empresariado e representantes da sociedade brasileira". "Enfatizo que não há nenhum ilícito retratado nos diálogos publicados e repudio a tentativa de atribuir conversas descontextualizadas a qualquer relação de interesse espúrio ou de favorecimento por minha parte. Tenho uma vida limpa, assim como é limpa a minha atuação política nesses 15 anos de vida pública", pontuou. A defesa de Vorcaro não se manifestou, mas tem reiterado que está à disposição das autoridades.

Seis dias depois do contato, em 15 de março de 2024, Motta agradeceu a Vorcaro pela “confiança e a parceria” e disse que tudo havia dado certo a tempo de cumprir o contrato.

"Depois vamos marcar uma conversa para traçar os próximos passos, acredito que vamos ter êxito no projeto! Forte abraço", afirmou o presidente da Câmara. “Muito feliz de estarmos juntos! Te admiro muito e esse é o início de uma parceria de vida”, respondeu Vorcaro. As mensagens mostram ainda que, em 27 de abril de 2024, Motta questionou Vorcaro sobre uma viagem que faria. “Irmão, o avião que vai me levar em Brasília sai de Guarulhos? Quem devo procurar?”, perguntou o presidente da Câmara. “Sim, já vai estar te esperando. Pode ir tranquilo”, disse o dono do Master. “Muito obrigado. Estamos decolando agora. Valeu por tudo”, agradeceu Motta.

Já em 19 de novembro de 2024, Vorcaro pediu ao presidente da Câmara um encontro no fim do dia. Motta disse que era possível e encaminhou um texto que havia sido aprovado no Senado sobre o mercado de créditos de carbono, área em que o banqueiro tinha investimentos.

A investigação da PF sobre o Master já havia mostrado que Vorcaro pagou diárias para Motta em um hotel de luxo em Lisboa em 2024. Na ocasião, o presidente da Câmara negou irregularidades e afirmou que esteve na capital portuguesa para um evento corporativo.

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