Justiça Vorcaro é transferido para penitenciária de Potim, no interior de São Paulo Preso pela PF nesta quarta, banqueiro havia sido encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Guarulhos, mas nesta manhã foi enviado para cela isolada em penitenciária

O banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, foi transferido para a Penitenciária de Potim, no interior de São Paulo, na manhã desta quinta-feira (5). A informação é do portal g1.

Vorcaro foi preso na quarta-feira (4), em São Paulo, e após passar pela Polícia Federal, foi levado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Guarulhos. Ao ser levado para a Penitenciária de Potim, ele foi colocado em uma cela de isolamento, onde ficará por dez dias.

A PF realizou, nesta quarta, a terceira fase da Operação Compliance Zero, que cumpriu quatro mandados de prisão contra Vorcaro, seu cunhado Fabiano Zettel, e mais duas pessoas. A ordem foi expedida pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), em sua primeira decisão após assumir a relatoria do inquérito que investiga fraudes contra o sistema financeiro cometidas pelo Banco Master.

À tarde, o ministro autorizou a transferência de Vorcaro da sede da PF, na Lapa, para o sistema prisional estadual de São Paulo.

Também foram presos Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, conhecido como Sicário, acusado de liderar um grupo que coletava informações de pessoas consideradas adversárias do Banco Master. A tarde, ele se suicidou na prisão. Outro alvo de mandado de prisão foi Marilson Roseno da Silva, 56 anos, um policial federal aposentado que usaria seus contatos e experiência na corporação para monitorar “indivíduos considerados adversários do grupo”.

Também estão na penitenciária de Potim o ex-médico Roger Abdelmassih, condenado a 173 anos de prisão por estupro de pacientes, e Fernando Sastre, que matou um motorista de aplicativo no Tatuapé, em São Paulo, em 2024.

