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justiça Vorcaro mandou preparar experiência "ultra VIP" para comitiva de Moraes em Campos do Jordão Banqueiro orientou funcionários a organizar cantor, cavalos e estrutura para nove convidados e quatro seguranças

O banqueiro Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master, mandou funcionários prepararem uma experiência "ultra VIP" para uma comitiva do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), em Campos do Jordão, no interior de São Paulo, segundo mensagens encontradas pela Polícia Federal no celular do dono do Banco Master.

Os diálogos indicam que o grupo teria nove convidados e quatro seguranças. Vorcaro orientou sua equipe a organizar uma "experiência completa" no hotel Six Senses Botanique, com cantor, cavalos e uma estrutura especial para receber os visitantes.

A visita ocorreu em 30 de dezembro de 2023. Nos diálogos, o ex-ministro das Comunicações Fábio Faria se refere ao principal convidado como "Alex".

A PF atribui essa referência a Alexandre de Moraes ao reconstruir, mais adiante no relatório, as interações entre Vorcaro e o ministro.

O material consta de um documento sigiloso enviado pela corporação ao ministro André Mendonça, relator no STF das investigações sobre o Banco Master. A análise foi feita a partir do celular de Vorcaro, apreendido durante a Operação Compliance Zero.

As tratativas sobre o almoço começaram em 27 de dezembro de 2023. Naquele dia, Fábio escreveu a Vorcaro que "Alex quer ir almoçar lá no dia 30". O banqueiro concordou, e o ex-ministro respondeu que havia confirmado o compromisso.

Fábio informou então que seriam "nove pessoas e quatro seguranças" e pediu que Vorcaro preparasse algo também para os integrantes da segurança. Em seguida, solicitou o endereço exato para encaminhá-lo à escolta e disse que a equipe iria ao local com um dia de antecedência.

Após a conversa, Vorcaro acionou uma funcionária e passou orientações para a recepção dos convidados:

— Tem que ser experiência completa. Convidados ultra VIP — escreveu.

Questionada sobre a possibilidade de providenciar um cantor, a funcionária recebeu resposta positiva. Vorcaro também pediu que fosse preparada uma experiência no hotel e determinou: "Deixar cavalos etc.".

No dia do encontro, o banqueiro acompanhou a movimentação a distância por meio de mensagens trocadas com um funcionário chamado Michael. Vorcaro perguntou se a experiência no hotel estava marcada e pediu para ser avisado quando os visitantes chegassem.

Pouco depois, o funcionário informou que a comitiva havia chegado e que estava apresentando a casa aos convidados. Vorcaro orientou que a condução fosse feita de maneira discreta:

— Não precisa ficar indo em todos locais dentro da casa pra não ficar forçado demais. Deixa ser bem natural.

Durante a visita, Michael comunicou que um desembargador chamado Airton estava presente e perguntou se deveria providenciar um carro para levá-lo ao final do evento. Vorcaro autorizou a medida.

Mais tarde, o funcionário relatou que o chef de cozinha de Vorcaro, identificado como Zé Maria, havia tirado uma fotografia com "o ministro", trocado telefone com ele e enviado uma mensagem de agradecimento pelo WhatsApp. O banqueiro reagiu inicialmente com incômodo.

— Isso não podia, né. Fale com ele pra mim que eu não vou gostar disso — escreveu Vorcaro.

Michael explicou que não conseguiu impedir porque, segundo ele, o próprio ministro havia pedido para tirar fotografias com os funcionários. Diante da explicação, Vorcaro respondeu:

— Mas se foi o ministro que pediu, tudo bem.

A visita ocorreu quatro dias depois de Fábio compartilhar com Vorcaro um número de telefone identificado como “Alexandre de Moraes BRASÍLIA”.

Segundo o relatório, o mesmo terminal aparecia na agenda do ex-ministro com outras três identificações: “Novo”, “STF TSE NOVO” e “Eu STF”.

A PF afirma que o número foi compartilhado em 26 de dezembro de 2023, cerca de uma hora depois de Fábio e Vorcaro chegarem a uma reunião.

O banqueiro perguntou naquela ocasião se deveria usar o “mesmo esquema” e entrar pela garagem.

Os investigadores também localizaram referências a um encontro anterior, realizado em 21 de dezembro. Naquela data, Fábio pediu a Vorcaro informações sobre o carro e a placa do veículo para que a segurança autorizasse a entrada pela garagem.

Em um áudio enviado depois da reunião, Fábio relatou que o interlocutor havia gostado da conversa e queria marcar um novo encontro.

Cinco dias depois, após a segunda reunião, ele compartilhou com Vorcaro o contato atribuído a Moraes.

O relatório reúne os dados localizados no aparelho em cumprimento a uma determinação de Mendonça para identificar os participantes e destinatários de mensagens analisadas pela investigação.

A PF ressalta que não realizou, nessa etapa, diligências de aprofundamento direcionadas ao ministro.

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