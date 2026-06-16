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encontro Vorcaro manifesta preocupação com privacidade de evento com Ciro Nogueira e Hugo Motta Em mensagens obtidas pela PF, banqueiro reforça segurança de encontro em Lisboa

A Polícia Federal (PF) encontrou uma troca de mensagens que mostra o banqueiro Daniel Vorcaro manifestando preocupação com a exposição de eventos privados que ele promovia com a classe política. Em um desses encontros, ocorrido em Lisboa, em junho de 2024, ele orienta um dos seus funcionários a colocar seguranças para evitar a entrada de pessoas fora da chamada "lista dos homens".

Entre os participantes dessa lista, Vorcaro anotou com nome e sobrenome: "Hugo Motta, [presidente da Câmara dos Deputados]; Ciro Nogueira, [senador e presidente do PP]; Fabio Faria [ex-ministro de Comunicações do Bolsonaro], Luizinho [deputado federal] e Bruno Ferrari".

Procurados, os participantes da lista ainda não se manifestaram.

No relatório, a PF destacou a "acentuada preocupação" expressa por Vorcaro com a privacidade do evento. Em um áudio, ele chega a dizer que "pode ser o papa que não pode entrar ninguém que não esteja na lista".

"Após a realização das reservas, ainda no mesmo dia, DANIEL BUENO VORCARO encaminhou mensagem de áudio na qual demonstrou acentuada preocupação com a privacidade do evento, ressaltando, inclusive, a necessidade de privatização do espaço localizado em frente ao local, a fim de impedir qualquer visualização do que ocorresse em seu interior", escreveu a PF sobre o episódio.

As mensagens e áudios constam no relatório produzido pela Polícia Federal para pedir mandados de busca e apreensão em endereços do senador Ciro Nogueira, suspeito de usar o seu mandato em favor de Vorcaro em troca de "vantagens financeiras".

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