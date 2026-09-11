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INVESTIGAÇÃO

Vorcaro movimentou US$ 89,6 milhões nas Bahamas em dois anos, aponta relatório do Coaf

Informações foram incorporadas ao inquérito sobre as fraudes bilionárias do Banco Master no final de junho, a pedido da Procuradoria-Geral da República

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Vorcaro fez mais um pagamento para 'Dark Horse' além do que Flávio havia admitido, diz revistaVorcaro fez mais um pagamento para 'Dark Horse' além do que Flávio havia admitido, diz revista - Foto: Banco Master/Divulgação

O banqueiro Daniel Vorcaro movimentou US$ 89,6 milhões, o equivalente a R$ 455 milhões, em transações financeiras nas Bahamas em dois anos, aponta um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). As Bahamas são consideradas um paraíso fiscal por facilitar a abertura de empresas sem identificação do real beneficiário e ter regras menos rígidas para o combate à lavagem de dinheiro.

As movimentações ocorreram entre 11 de janeiro de 2024 e 29 de dezembro de 2025. Vorcaro foi preso pela primeira vez em 17 de novembro do ano passado e foi solto no fim daquele mês. Ele voltou a ser detido em março de 2026. As transações incluem valores recebidos e transferidos e, segundo o documento, estão relacionadas a viagens e contratação de artistas, entre outras despesas.

O Coaf é um órgão vinculado ao Banco Central e é responsável por informar órgãos como Polícia Federal e Ministério Público Federal sobre transações consideradas suspeitas de acordo com a lei. Os avisos em si representam indícios e precisam ser investigados posteriormente para que fique configurado ou não algum crime.

As informações foram incorporadas ao inquérito sobre as fraudes bilionárias do Banco Master no final de junho, a pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR).

O documento compila dados dos últimos dois anos encaminhados por autoridades estrangeiras com foco em Vorcaro e a Mosaic Financial, uma corretora de valores mobiliários registrada nas Bahamas que seria supostamente usada para fazer repassar valores para offshores ligadas ao ex-banqueiro

O relatório lista movimentações que foram marcadas como suspeitas por diferentes razões: possível corrupção; origem suspeita dos fundos; transações sem propósito econômico aparente; e operações envolvendo jurisdição estrangeira de alto risco.

 

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US$ 41 milhões
As primeiras transferências bancárias suspeitas listadas no documento somam US$ 41.073.712,00 e ocorreram entre julho e dezembro de 2025. Segundo o relatório, as operações envolvem Vorcaro, a Mosaic Financial e a Signature Luxury Services.

O Coaf indica que os repasses eram referentes a pagamentos de hospedagem em viagens e à contratação de “artistas renomados da indústria do entretenimento”.

As movimentações foram consideradas suspeitas dada a possível origem dos fundos, "que poderiam ser provenientes de uma alegação de crime financeiro envolvendo Vorcaro".

US$ 48,6 milhões
Já um banco de Nova York relatou ter identificado transferências eletrônicas suspeitas de US$ 48,6 milhões envolvendo Vorcaro, entre janeiro de 2024 e dezembro de 2025. Segundo o relatório, o banqueiro fez 15 repasses totalizando US$ 22,6 milhões; e foi beneficiário de quatro transferências totalizando US$ 26 milhões, enviadas pela Royal Capital PSC, um fundo árabe.

O documento destaca que detalhes das transferências de "grandes quantias arredondadas. Segundo o Coaf, as operações foram sinalizadas como suspeitas por uma série de razões, inclusive pelo fato de o dono do Master ter sido preso logo após receber US$ 26 milhões enviados. por uma empresa de serviços financeiros com sede nos Emirados Árabes Unidos.

Ainda de acordo com o relatório, muitas das transferências também foram enviadas durante o período em que Vorcaro já era investigado e assim o banco estrangeiro entendeu que havia possibilidade de que as movimentações de fundo ocorreram em uma tentativa de evitar a apreensão de bens pelas autoridades.

Além disso, o relatório apresenta valores que não passaram por contas de Vorcaro, mas estavam relacionados a serviços prestados a ele.

Outra leva de operações suspeitas listada pelo Coaf foram as transferências que a Signature Luxury Services LLC fez entre fevereiro e março de 2025, totalizando US$ 3,3 milhões por serviços de hospitalidade, equipe e concierge para o cliente Vorcaro.

A atividade foi considerada suspeita "porque grandes transferências de uma empresa de gestão de private equity com sede no Brasil foram recebidas, cujo propósito/relação final da atividade não pôde ser comprovado, e que posteriormente financiaram diversas transferências internacionais e nacionais para várias contrapartes, mencionando Vorcaro".

O Coaf também aponta transferências de US$ 10 milhões envolvendo a Mosaic e a Signature Luxury Services entre novembro de 2024 e janeiro de 2025 relacionadas ao "cliente Vorcaro". Primeiro, a Mosaic fez o pagamento de US$ 2,1 milhões para o serviço de concierge de luxo. Depois, a Signature Luxury Services fez nove repasses, totalizando US$ 8,7 milhões referentes a eventos de hospitalidade, contratos de barcos/fretamento, logística, artistas e apresentações para Vorcaro.

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