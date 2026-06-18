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POLÍCIA FEDERAL Vorcaro organizou roupas e sapatos para Ciro Nogueira e namorada nos Alpes franceses, diz PF Banqueiro cuidou também de traslado e reservas de hotel e restaurantes

A investigação da Polícia Federal identificou que a atuação do banqueiro Daniel Vorcaro no custeio da viagem do senador Ciro Nogueira (PP-PI) e de sua namorada aos Alpes franceses envolveu não só a organização dos detalhes da estadia do casal, incluindo a preparação do quarto e o traslado, mas também a indicação de roupas e calçados adequados para o frio.

As informações constam da representação da PF tornada pública pelo ministro André Mendonça, relator do caso Master no Supremo Tribunal Federal (STF).

Segundo a investigação, Ciro Nogueira e a namorada embarcaram em 12 de janeiro de 2025 no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, com destino a Paris, com retorno previsto para 25 de janeiro. Durante a viagem, o casal seguiu para Courchevel, uma das mais luxuosas estações de esqui do mundo, localizada nos Alpes franceses e conhecida por seus hotéis cinco estrelas, restaurantes com estrelas Michelin e chalés de alto padrão. A defesa de Ciro não se manifestou.

A PF afirma que, em 20 de janeiro de 2025, quando Ciro e a namorada já estavam na França, Daniel Vorcaro entrou em contato com uma pessoa identificada em seu celular como "Sebastien Courchevel" para providenciar a preparação de um quarto e organizar o traslado do casal a partir do Hotel K2 Palace para um chalé.





Na sequência da conversa, segundo a representação, o ex-banqueiro passou a fornecer dados pessoais individualizados do senador e da namorada, como altura e numeração dos calçados. Para a PF, as informações teriam sido compartilhadas com a finalidade de providenciar roupas apropriadas para a prática de esqui.

O interlocutor de Vorcaro, então, indicou lojas de roupas e enviou fotografias de peças de vestuário, sugerindo inclusive roupas térmicas e segunda-pele destinadas à proteção contra as baixas temperaturas dos Alpes.

"As imagens demonstram a atenção especial de Daniel Vorcaro até mesmo com o vestuário necessário para a atividade de esqui do casal, afirma a Polícia Federal na representação.

Os investigadores sustentam que o custeio da viagem não se limitou à hospedagem e à logística. Segundo a PF, Vorcaro também autorizou o pagamento das despesas diárias do senador e de sua namorada em restaurantes durante a estadia em Courchevel. A PF apura se Vorcaro bancou com o próprio cartão de crédito gastos de R$ 1,8 milhão do senador e sua então companheira.

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