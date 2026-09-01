A- A+

justiça Vorcaro orienta ex-sócio que ninguém tenha acesso ao contrato com o escritório de mulher de Moraes O contrato ao qual Vorcaro se referia previa o pagamento de R$ 131 milhões ao escritório de Viviane Barci de Moraes ao longo de três anos

Mensagens obtidas pela Polícia Federal no celular do ex-banqueiro Daniel Vorcaro mostram que o ex-banqueiro orientou um então sócio, Angelo Silva, a restringir o acesso ao contrato firmado pelo Banco Master com o escritório da advogada Viviane Barci de Moraes, mulher do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Em 1º de abril de 2025, Vorcaro procurou Angelo para saber onde estava o documento.

“Oi. Contrato Barci de Moraes. Tá onde?”, perguntou. O então sócio respondeu que precisaria verificar: “Tenho q ver... O q precisa?”. Na sequência, Vorcaro respondeu: “Ninguém ter acesso. Vc pegar e não deixar ninguém ter acesso a isso”. Angelo respondeu: “Ok. Vou localizar amanhã”.

O contrato ao qual Vorcaro se referia previa o pagamento de R$ 131 milhões ao escritório de Viviane Barci de Moraes ao longo de três anos. O acordo estabelecia um pagamento mensal de R$ 3,6 milhões.

O documento foi revelado pelo Globo em dezembro de 2025 e tinha escopo amplo, prevendo consultoria e atuação jurídica para o Banco Master.

Em conversas com Ângelo, Vorcaro se mostrava preocupado em realizar os pagamentos ao escritório de Barci. Em 15 de março de 2025, ele cobrou o então sócio por um pagamento relacionado ao escritório.

“Pqp. Não pagaram Barci de Moraes. Não to entendendo isso. Contrato mais importante que temos. Te pedi pra não falhar. Surreal. Vamos ter problemas. Manda pagar agora”, escreveu. Em fevereiro, também havia questionado Angelo sobre o pagamento: “Pagou aquele contrato 3mm (3 milhões)?”.

O celular de Vorcaro foi apreendido no âmbito das investigações envolvendo o Banco Master e os dados do aparelho foram analisados pela Polícia Federal. Entre os documentos encontrados pelos investigadores está a minuta do contrato firmado com o escritório de Viviane.

Os metadados do arquivo, segundo reportagem do Estado de S. Paulo publicada nesta terça-feira, mostraram que o documento foi editado por um usuário identificado como “Ministro Alexandre de Moraes”.

As novas mensagens também se somam a outros diálogos encontrados pela PF que mostram a relação mantida entre Vorcaro e Moraes nos dias que antecederam a prisão do banqueiro.

Em 14 de novembro de 2025, três dias antes de ser preso, Vorcaro escreveu ao ministro: “Estamos juntos sempre. Você sabe que tenho gratidão da minha vida a você. Toda minha família, funcionários, parceiros, amigos que dependem de nos tem uma divida de vida contigo e com a sua família. Muito obrigado por tudo. Agora é continuar na pegada pra conseguir concluir, se Deus quiser”.

Vorcaro escrevia essas mensagens em um bloco de notas do celular, fazia um print e enviava o conteúdo a Moraes pelo WhatsApp como foto de visualização única.

Em 16 de novembro, um dia antes de ser preso, Vorcaro voltou a procurar Moraes para pedir um encontro. “Podemos nos ver amanhã rapidamente algum horário? Vou na parte da tarde então. Veja um horário que não vai te atrapalhar muito. Pode ser bem rápido”, escreveu.

No dia seguinte, 17 de novembro, Vorcaro foi preso pela primeira vez, no aeroporto internacional de Guarulhos, quando tentava embarcar em um jato particular para Dubai.

Mensagens encontradas pela PF no celular também mostram que, na semana anterior à prisão, o banqueiro havia pedido a Moraes ajuda para tentar adiar uma operação, mencionando o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, e o procurador-geral da República, Paulo Gonet.

Veja também