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ALPES FRANCESES Vorcaro pagou férias de quase R$ 2 milhões para Ciro Nogueira nos Alpes Franceses, diz revista De acordo com publicação da Piauí, senador passou 13 dias hospedado hotel de luxo próximo a estação de esqui e com despesas pagas pelo dono do Banco Master

O senador Ciro Nogueira (PP-PI) ficou hospedado por 13 dias nos Alpes Franceses durante o mês de janeiro do ano passado com as despesas pagas pelo banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master.

A informação foi revelada em reportagem da Revista Piauí, que relata ter acessado "mais de sessenta páginas" do relatório da Polícia Federal (PF) sobre a apuração do caso.

Segundo a publicação, o custo total da viagem foi de R$ 1.849.201.

As investigações, segundo a reportagem, concluíram que Nogueira e a companheira ficaram hospedados em um hotel de alto padrão em Courchevel, uma estação de esqui luxuosa. Também estiveram no roteiro restaurantes com estrela Michelin.

Saiba os restaurantes luxuosos que, segundo a PF, Nogueira visitou e teve a conta paga por Vorcaro:

La Soucoupe: no local especializado em carne na brasa, a despesa do senador e a companheira chegou a R$ 63 mil.

Le Tremplin: no restaurante especializado em frutos do mar, a conta do casal passou de R$ 58 mil.

A viagem também contou com a presença de Vorcaro e Martha Graeff, sua noiva na época. Em uma foto publicada pela revista, Nogueira e o banqueiro posam abraçados com trajes próprios para neve no dia 21 de janeiro.

Vantagens indevidas

Em maio deste ano, a PF cumpriu um mandado de busca e apreensão na residência de Nogueira. A medida foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça, que justificou a ação listando provas de que o parlamentar seria o "destinatário central" de favores financeiros pagos pelo dono do Banco Master, Daniel Vorcaro.

Entre as tais "vantagens econômicas indevidas", citadas pela PF, estão a participação em uma empresa por um valor abaixo do mercado, a identificação de pagamentos mensais de R$ 300 mil, o uso de um imóvel de Vorcaro como se fosse do próprio senador e o custeio de viagens internacionais, como hospedagens, restaurantes e voos privados.

Em nota, a defesa de Ciro afirmou à época que "repudia qualquer ilação de ilicitude sobre suas condutas, especialmente em sua atuação parlamentar".

Segundo as investigações, Vorcaro teria pago para Ciro a estadia no Park Hyatt New York, hotel cinco estrelas com diárias de mais de R$ 10 mil, despesas em restaurantes de elevado padrão e "outros gastos atribuídos ao parlamentar e à sua acompanhante". A PF também aponta que houve disponibilização de cartão destinado à cobertura de gastos pessoais

Os agentes localizaram um diálogo em que uma pessoa que intermediava as operações pergunta a Vorcaro se deve continuar pagando contas dos restaurantes de Ciro "até sábado".

"Só uma pergunta rápida... eh pros meninos continuarem pagando conta dos restaurantes do Ciro/Flávia até sábado?”, diz o interlocutor. Daniel Vorcaro, então, responde: “Sim. Depois leva meu cartão para St. Barths”.

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