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justiça Vorcaro perguntou a Moraes em mensagem a dois dias de ser preso se tinha que deixar o país As mensagens foram extraídas do celular de Vorcaro, sendo que as respostas do ministro não puderam ser recuperadas pelos investigadores

O banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master, perguntou em mensagem ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), se tinha que deixar o país.

O texto foi enviado em 15 de novembro de 2025, dois dias antes de Vorcaro ser preso pela primeira vez diante das suspeitas de fraudes no banco. As informações são do jornal “O Estado de S. Paulo”.

“Acha que segunda já tenho que estar fora?”, escreveu Vorcaro em mensagem recuperada pela Polícia Federal.

As respostas de Moraes não foram reveladas. Na sequência, no mesmo dia, Vorcaro emenda três perguntas. "Aquele mesmo juiz Ricardo? E o Galípolo tá sabendo? Conseguimos fazer algo?".

Em outro momento do dia, Vorcaro diz: "Que loucura, bem na semana que estou resolvendo tudo"; "Aquele mesmo juiz Ricardo"; "E o Galípolo ta sabendo?"; "Conseguimos fazer algo?".

No dia seguinte, 16 de novembro, Vorcaro voltou a consultar Moraes.

“Você acha que existe alguma chance disso acontecer amanhã de manhã?”, perguntou ao ministro do STF.

Na noite do dia 17, Vorcaro foi detido no Aeroporto Internacional de Guarulhos quando tentava sair do Brasil em em um jato particular. Pouco antes da prisão, Vorcaro disse ao ministro:

“Conseguiu ter notícia ou bloquear?”.

As mensagens foram extraídas do celular de Vorcaro, sendo que as respostas do ministro não puderam ser recuperadas pelos investigadores. As mensagens eram trocadas por meio de textos escritos no bloco de nota do celular e enviadas por WhatsApp como imagens de visualização única.

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