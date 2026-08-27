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CASO MASTER Vorcaro presta depoimento à PF por videoconferência em inquérito sobre fraudes do Master Banqueiro dará informações pela primeira vez após contratar novo advogado criminalista

O banqueiro Daniel Vorcaro vai prestar depoimento nesta quinta-feira à Polícia Federal no inquérito que apura supostas fraudes cometidas pelo Banco Master. A declaração será feita por videoconferência e está marcada para as 10 horas.

Vorcaro deve falar aos investigadores da carceragem do 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, conhecido como "Papudinha", onde ele está preso preventivamente desde junho.

O depoimento havia sido inicialmente agendado para a última quinta-feira, mas foi adiado a pedido da defesa sob o pretexto de que eles ainda não tinham acesso a todos os autos. Será o primeiro depoimento do banqueiro com a nova configuração de sua equipe de defensores.

O criminalista Daniel Bialski foi contratado para atuar junto com o advogado Sérgio Leonardo, que é amigo do banqueiro.

Este também será a primeira oitiva de Vorcaro após a PF recusar duas propostas de delação premiada feitas por sua defesa. Os investigadores consideraram que os anexos entregues pelo banqueiro careciam de provas e eram "insuficientes" para trazer elementos novos às apurações.

A expectativa é que o banqueiro fale nesta quinta-feira sobre a articulação dele junto a ex-diretores do Banco Central na tentativa de impedir que o Master fosse liquidado, o que acabou acontecendo em novembro de 2025. Segundo as investigações, da PF dois ex-diretores do BC atuaram como "consultores" e "empregados" do banqueiro, orientando-o como ele deveria proceder a questionamentos feitos pela instituição financeira.

Na época em que o banco foi liquidado, Vorcaro foi detido pela primeira vez sob a suspeita de tentar fugir do país, o que ele nega. A liquidação extrajudicial foi decretada "em razão do comprometimento da situação econômico-financeira da instituição, com deterioração da situação de liquidez, bem como por infringência às normas que disciplinam a atividade bancária e inobservância das determinações do Banco Central do Brasil", diz ato assinado pelo presidente da autarquia, Gabriel Galípolo.

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