Vorcaro recebe advogado na Superintendência da PF após iniciar negociação de delação premiada
Banqueiro assinou acordo de confidencialidade com PF e PGR
O banqueiro Daniel Vorcaro recebeu na manhã desta sexta-feira (20), na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, a visita do advogado Sérgio Leonardo, que compõe sua defesa. O encontro ocorre após o dono do Banco Master assinar um acordo de confidencialidade e iniciar formalmente a negociação por uma delação premiada. A previsão é que o criminalista José Luis de Oliveira Lima, outro integrante da defesa de Vorcaro, também compareça.
Vorcaro foi transferido para a carceragem da PF por decisão do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF). O banqueiro chegou de helicóptero no início da noite de quinta-feira às dependências da corporação, depois de firmar um termo de confidencialidade com a PF e a Procuradoria-Geral da República.
O banqueiro estava preso desde o dia 4 de março na penitenciária federal de Brasília. A transferência foi ordenada pelo magistrado após um pedido da defesa, que menciona a intenção de Vorcaro de colaborar.
Leia também
• Vorcaro citou reunião com Anitta em mensagens com namorada
• Com Vorcaro preso na Superintendência da PF, saiba quais são os próximos passos para a delação
• Governo teme que Vorcaro use delação para envolver Executivo no caso Master
Na mesma decisão, que está sob sigilo, Mendonça rejeitou um pedido de prisão domiciliar.
Vorcaro desceu do helicóptero às 19h04, algemado nas mãos e na cintura. Ele estava de chinelo e com roupas do sistema penitenciário.
"A Polícia Federal informa que, em cumprimento à decisão judicial proferida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, no âmbito da PET 15.711, realizou, nesta quinta-feira (19/3), a transferência do custodiado Daniel Bueno Vorcaro do Sistema Penitenciário Federal para a Superintendência da Polícia Federal no Distrito Federal", disse a corporação.
Na última sexta-feira (13), a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal formou maioria para manter a prisão preventiva, com os votos dos ministros André Mendonça, Luiz Fux e Kassio Nunes Marques. Gilmar Mendes ainda não votou e Dias Toffoli, que deixou a relatoria do Master após ser citado em um dossiê entregue pela Polícia Federal ao Supremo, se declarou suspeito.
A transferência do banqueiro para um presídio menos rígido vinha sendo pleiteada pela defesa de Vorcaro desde a sua transferência a Brasília.
Vorcaro contratou o advogado José de Oliveira Lima, o Juca, que costurou a delação do empreiteiro da OAS Léo Pinheiro no âmbito da Operação Lava Jato. E passou a dar sinais, segundo a colunista Malu Gaspar, que está disposto a fazer uma “delação séria”.