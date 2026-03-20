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Caso Master Vorcaro recebe advogado na Superintendência da PF após iniciar negociação de delação premiada Banqueiro assinou acordo de confidencialidade com PF e PGR

O banqueiro Daniel Vorcaro recebeu na manhã desta sexta-feira (20), na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, a visita do advogado Sérgio Leonardo, que compõe sua defesa. O encontro ocorre após o dono do Banco Master assinar um acordo de confidencialidade e iniciar formalmente a negociação por uma delação premiada. A previsão é que o criminalista José Luis de Oliveira Lima, outro integrante da defesa de Vorcaro, também compareça.

Vorcaro foi transferido para a carceragem da PF por decisão do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF). O banqueiro chegou de helicóptero no início da noite de quinta-feira às dependências da corporação, depois de firmar um termo de confidencialidade com a PF e a Procuradoria-Geral da República.

O banqueiro estava preso desde o dia 4 de março na penitenciária federal de Brasília. A transferência foi ordenada pelo magistrado após um pedido da defesa, que menciona a intenção de Vorcaro de colaborar.

Na mesma decisão, que está sob sigilo, Mendonça rejeitou um pedido de prisão domiciliar.

Vorcaro desceu do helicóptero às 19h04, algemado nas mãos e na cintura. Ele estava de chinelo e com roupas do sistema penitenciário.

"A Polícia Federal informa que, em cumprimento à decisão judicial proferida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, no âmbito da PET 15.711, realizou, nesta quinta-feira (19/3), a transferência do custodiado Daniel Bueno Vorcaro do Sistema Penitenciário Federal para a Superintendência da Polícia Federal no Distrito Federal", disse a corporação.

Na última sexta-feira (13), a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal formou maioria para manter a prisão preventiva, com os votos dos ministros André Mendonça, Luiz Fux e Kassio Nunes Marques. Gilmar Mendes ainda não votou e Dias Toffoli, que deixou a relatoria do Master após ser citado em um dossiê entregue pela Polícia Federal ao Supremo, se declarou suspeito.

A transferência do banqueiro para um presídio menos rígido vinha sendo pleiteada pela defesa de Vorcaro desde a sua transferência a Brasília.

Vorcaro contratou o advogado José de Oliveira Lima, o Juca, que costurou a delação do empreiteiro da OAS Léo Pinheiro no âmbito da Operação Lava Jato. E passou a dar sinais, segundo a colunista Malu Gaspar, que está disposto a fazer uma “delação séria”.

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