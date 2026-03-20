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Caso Master Vorcaro relatou reunião com Anitta e empresários 'de Bets' em mensagens trocadas com namorada Encontro ocorreu em setembro de 2024; a assessoria da artista informou que tratativas envolviam parceria com Will Bank, mas negócio não foi fechado

Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, teve uma reunião de negócios com a cantora Anitta, de acordo com mensagens extraídas do celular do banqueiro pela Polícia Federal. O encontro com a artista ocorreu em 9 de setembro de 2024. Na ocasião, a estrela pop brasileira esteve acompanhada do seu irmão e empresário, Renan Machado, além de quatro amigos de Vorcaro "sócios de um negócio de bets", relatou o investigado em uma conversa com a então namorada Martha Graeff.

A equipe de Anitta confirmou a reunião. Conforme sua assessoria, o encontro foi realizado para tratativas que envolviam parceria com Will Bank, mas o negócio não chegou a ser fechado.

"A Anitta vai vir agora com o irmão dela, vamos fazer reunião bem rápida de no máximo uma hora. Já falei que 22h todo mundo out (fora) que tenho jantar com amor da minha vida!", escreveu Vorcaro. "São quatro amigos meus sócios de um negócio de Bets, a Anitta e o irmão dela", disse em outro trecho.

Vorcaro e Martha teriam um jantar na mesma noite para comemorar o aniversário de cinco meses de namoro, marcado para às 22h30. Por conta da demora na reunião, o banqueiro questiona se ela "quer encontrar com a turma", o que Martha nega.

"Amor, você se importa em encontrar com a turma? Se não quiser encontrar, sai umas 22h30 para às chegar 23h", disse Vorcaro para a namorada, que respondeu: "Anitta? Eu não vou encontrar com ela, já falei. Não se preocupa, deixa eles aí".

À revista Marie Claire, a assessoria da cantora informou que Anitta participa das reuniões de negociação com os representantes de marcas interessados em tê-la como garota propaganda. O encontro com Vorcaro foi relacionado a uma possível parceria com o banco digital Will Bank, que também era de sua propriedade até ser liquidado pelo Banco Central, mas o negócio não foi fechado.

"Anitta, como empresária de sua própria carreira, sempre fez questão de participar diretamente e efetivamente das reuniões de negociação com os representantes de marcas interessados em tê-la como garota propaganda. Com o Will Bank, após o encontro, a contratação não seguiu adiante", diz a nota.

Banqueiro preso

Vorcaro foi transferido para a carceragem da Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, na noite desta quinta-feira. Ele foi preso no início deste mês por suspeita de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master. A expectativa da defesa é que, na superintendência da PF, Vorcaro tenha maior acesso aos investigadores, o que pode facilitar as tratativas para um acordo de colaboração premiada.

Vorcaro chegou a ser preso preventivamente no dia 17 de novembro de 2025, no Aeroporto de Guarulhos, quando tentava embarcar para Dubai, mas foi solto no dia 29 de novembro do mesmo ano. Apontado como um “outsider” no mercado financeiro da Faria Lima, Vorcaro construiu sua imagem pública associada à exposição e a demonstrações de alto poder econômico, em contraste com o perfil mais discreto adotado por banqueiros tradicionais.

Um dos episódios que evidenciam essa postura foi a festa de debutante de sua filha, que ganhou repercussão nas redes sociais, contou com apresentação do DJ Alok e teve custo estimado em R$ 15 milhões. O mesmo padrão se repetia em seus investimentos imobiliários. Vorcaro é cotista do fundo proprietário do hotel Fasano Itaim, em São Paulo, e esteve envolvido em uma das maiores transações residenciais já registradas no país, ao adquirir uma mansão em Trancoso, no litoral sul da Bahia, por cerca de R$ 280 milhões.

No esporte, o banqueiro ampliou sua presença ao investir R$ 200 milhões no Clube Atlético Mineiro, tornando-se um dos principais acionistas da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do clube.

Essa trajetória de crescimento e o volume de recursos envolvidos, no entanto, passaram a ser alvo de apuração: a Polícia Federal investiga se a origem do capital tem ligação com o crime organizado, incluindo o Primeiro Comando da Capital (PCC).

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