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Brasília Vorcaro tira o sono dos poderosos A provável delação premiada do banqueiro Daniel Vorcaro pode gerar danos em vários níveis do poder; Congressistas desenham estratégias para minimizar os impactos

A provável delação premiada do banqueiro Daniel Vorcaro estremece Brasília. Há quem diga que se ele abrir a boca sem medo, a República vem abaixo. Vorcaro tira o sono da alta patente do poder, de ministros do Supremo, governadores, senadores e deputados.

Enquanto o Palácio do Planalto avalia os danos que podem ser provocados, congressistas e integrantes da cúpula de partidos do Centrão desenham estratégias que vão adotar para minimizar o desgaste. Apesar de afirmarem que o foco maior neste momento está no Judiciário, parlamentares dizem que há um clima de apreensão, o mesmo sentimento descrito por integrantes do governo.

No Congresso, uma das frentes é reunir material que justifique a relação de políticos com Vorcaro e o Master. A vacina cogitada no Centrão é apresentar dados que suportem a alegação de que não há conflito de interesses ou recebimento de vantagens para uma suposta blindagem política ao banqueiro.

Do lado do governo, há indícios de conexões de Vorcaro com integrantes do PT da Bahia, como o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e o líder do governo no Senado, Jaques Wagner, além da prestação de serviços ao banco pelos ex-ministros Guido Mantega e Ricardo Lewandowski. Já no Centrão a proximidade mais explorada até aqui é entre os presidentes do PP, senador Ciro Nogueira (PI), e do União Brasil, Antonio Rueda.

Figuras do Centrão afirmam que a orientação é evitar declarações públicas e dar eventuais respostas apenas quando houver fatos concretos na delação. A avaliação é que a colaboração premiada poderá se arrastar por meses. A leitura predominante é que a delação pode funcionar como um gatilho de reorganização política, a depender de quem for atingido e do grau de detalhamento das acusações, com potencial de afetar desde composições regionais até negociações nacionais nas eleições deste ano.

Auxiliares do presidente Luiz Inácio Lula da Silva contestam a pertinência de uma delação do banqueiro. Dizem que dados de suas contas bancárias e seus aparelhos celulares já estão em posse da Polícia Federal e que esse material é suficiente para fundamentar a apuração.

O governo tem adotado o discurso de que o caso Master envolve mais políticos da direita. Perfis simpáticos ao governo divulgaram nas redes sociais material em que batizam o escândalo de Bolsomaster. As ligações de Augusto Lima, ex-sócio de Vorcaro, com Jaques Wagner e Rui Costa são minimizadas.

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