Vorcaro troca advogado após STF formar maioria pela prisão de banqueiro
Criminalista contrato já participou de negociação de delação na Lava-Jato
O banqueiro Daniel Vorcaro contratou um novo advogado. Com a decisão do dono do Banco Master, que está preso, o criminalista José Luis Oliveira Lima irá assumir a defesa que hoje é tocada por Pierpaolo Bottini.
A movimentação ocorre no mesmo dia em que a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria pela manutenção da prisão de Vorcaro.
Cercado de expectativa, o julgamento era visto como decisivo para o processo de delação. José Luis Oliveira Lima já esteve à frente, na Lava-Jato, da delação de Léo Pinheiro, empreiteiro da OAS.
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A evolução do escândalo do Master foi acentuada com a revelação de mensagens do baqueiro, como o diálogo publicado pelo GLOBO com o ministro Alexandre de Moraes, do STF, no dia da primeira prisão de Vorcaro, em 2025.