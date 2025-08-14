A- A+

JUDICIÁRIO "Vossa Excelência não está sendo fiel aos fatos", diz Barroso a Fux em discussão no STF Ministro reclamou com presidente da Corte por ter sido retirado de relatoria de processo em ficou parcialmente vencido

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, discutiu nesta quinta-feira (14) com o ministro Luiz Fux durante uma sessão da Corte e chegou a dizer que o colega não estava sendo "fiel aos fatos".

O desentendimento começou após Fux reclamar de ter sido substituído como relator de um processo.

Na quarta-feira (13), os ministros decidiram que é constitucional a cobrança da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide) nas remessas de recursos ao exterior. Fux, que era o relator, ficou parcialmente vencido no debate.

A praxe no STF é que, quando isso acontece, a relatoria passa para o ministro que abriu a divergência. Neste caso, a ação foi enviada para Flávio Dino.

Ao fim da sessão desta quinta, Fux afirmou que a divergência foi pontual e que não justificativa a troca de relator.

— Nunca houve essa heterodoxia de se retirar o relator, vencido em parte mínima, da relatoria — declarou. — Eu não sou de pedir de relatoria, mas entendi, com a devida vênia, e com essa tranquilidade que eu falo ao plenário, que eu considerei essa manifestação completamente dissonante do que ocorreu até então no plenário.



Barroso lembrou que ofereceu ao colega a possibilidade de reajustar sua posição para manter a relatoria, mas que ele recusou.

— Tenho maior consideração por Vossa Excelência, e Vossa Excelência não está sendo fiel aos fatos — disse o presidente do STF, acrescentando depois: — Vossa Excelência está criando uma situação que não existiu. Desculpe, simplesmente não existiu. Nem estou entendendo essa confusão.

Fux afirmou que não quis "deixar passar" a situação, e Barroso encerrou a sessão do STF.

