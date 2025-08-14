Qui, 14 de Agosto

JUDICIÁRIO

"Vossa Excelência não está sendo fiel aos fatos", diz Barroso a Fux em discussão no STF

Ministro reclamou com presidente da Corte por ter sido retirado de relatoria de processo em ficou parcialmente vencido

Luís Roberto Barroso (foto) se desentende com Luiz Fux durante sessão do STFLuís Roberto Barroso (foto) se desentende com Luiz Fux durante sessão do STF - Foto: Fellipe Sampaio/STF

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, discutiu nesta quinta-feira (14) com o ministro Luiz Fux durante uma sessão da Corte e chegou a dizer que o colega não estava sendo "fiel aos fatos".

O desentendimento começou após Fux reclamar de ter sido substituído como relator de um processo. 

Na quarta-feira (13), os ministros decidiram que é constitucional a cobrança da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide) nas remessas de recursos ao exterior. Fux, que era o relator, ficou parcialmente vencido no debate.

A praxe no STF é que, quando isso acontece, a relatoria passa para o ministro que abriu a divergência. Neste caso, a ação foi enviada para Flávio Dino. 

Ao fim da sessão desta quinta, Fux afirmou que a divergência foi pontual e que não justificativa a troca de relator. 

— Nunca houve essa heterodoxia de se retirar o relator, vencido em parte mínima, da relatoria — declarou. — Eu não sou de pedir de relatoria, mas entendi, com a devida vênia, e com essa tranquilidade que eu falo ao plenário, que eu considerei essa manifestação completamente dissonante do que ocorreu até então no plenário. 


Barroso lembrou que ofereceu ao colega a possibilidade de reajustar sua posição para manter a relatoria, mas que ele recusou. 

— Tenho maior consideração por Vossa Excelência, e Vossa Excelência não está sendo fiel aos fatos — disse o presidente do STF, acrescentando depois: — Vossa Excelência está criando uma situação que não existiu. Desculpe, simplesmente não existiu. Nem estou entendendo essa confusão. 

Fux afirmou que não quis "deixar passar" a situação, e Barroso encerrou a sessão do STF.

