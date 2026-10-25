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Eleições 2026 Votação começa em todo o Brasil; mais de 7,2 milhões de eleitores estão aptos a votar em Pernambuco Locais de votação ficam abertos até as 17h e podem ser consultados pelo aplicativo e-Título

Foram abertas pontualmente às 8h deste domingo (25) as seções eleitorais de todo o Brasil para a votação do segundo turno das eleições.



No país, mais de 158,7 milhões de eleitores estão aptos a votar, dos quais 7.225.744 são de Pernambuco.



Além de presidente da República, os eleitores dos estados do Espírito Santo, Amazonas, Rio Grande do Norte, Acre e Tocantins, além do Distrito Federal, também deverão escolher seus governadores.



Os locais de votação ficam abertos até as 17h e podem ser consultados pelo aplicativo e-Título, que também permite emitir certidões eleitorais e justificar a ausência às urnas.

Para votar, é necessário apresentar um documento oficial com foto, físico ou digital. Entre os documentos aceitos estão: carteira de identidade, identidade social, passaporte, carteira de categoria profissional reconhecida por lei, certificado de reservista, carteira de trabalho física e Carteira Nacional de Habilitação (CNH).



Além da votação no Brasil, 918.876 brasileiros estão aptos a votar no exterior e escolher entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL). Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), haverá urnas disponíveis em 186 cidades de 134 países.



Do total de brasileiros que vivem no exterior e estão aptos a votar, 528 mil (57%) são mulheres e 391 mil (43%) são homens.

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