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Entrevista Votação em Pernambuco será decisiva para definição do segundo turno, diz Anderson Ferreira Deputado federal também afirmou que a direita pernambucana está crescendo, mas falta se qualificar

O presidente estadual do PL e deputado federal eleito, Anderson Ferreira, afirmou, em entrevista à Rádio Folha 96,7 FM, na manhã desta terça-feira (20), que a votação em Pernambuco será decisiva para definição do segundo turno, disputado pelos candidatos à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL).

“A meta (do PL estadual) é passar dos 35% em Pernambuco para fortalecer a eleição no Brasil. Pernambuco vai ser a solução para eleger Flávio”, disse. O candidato do PL pontuou 31,03% dos votos válidos, ante 63,45% registrados por Lula no primeiro turno no estado.

Apesar de classificar os votos pernambucanos como importantes para fortalecer a candidatura de Flávio, Anderson afirmou que o senador não participará do Bloquinho do 22, mobilização de lideranças da direita, que será realizada nesta quinta-feira (22), em Boa Viagem.

Anderson reforçou que o deputado federal reeleito por Minas Gerais Nikolas Ferreira (PL) estará presente, bem como deputados e eleitores da direita. Além do mineiro, está confirmada a presença do deputado federal eleito por São Paulo Lucas Pavanato (PL). O candidato a vice-presidente Alfredo Gaspar (PL) participa de carreata na sexta (23), em Jaboatão.

Direita em Pernambuco

De acordo com o deputado eleito, o que impediu uma expressão mais forte de Flávio no primeiro turno em Pernambuco foi a desunião entre os partidos alinhados ao campo conservador.

“Tem movimentos nas redes sociais que são de lacração, não procuram apresentar propostas, só sabe dizer ‘fora PT’, sem conseguir convencer quem pensa diferente”, criticou.

Ainda segundo ele, a direita pernambucana está crescendo, mas falta qualificá-la. “Agora não é o momento de protagonismo, sim de união”, acrescentou.

Propostas

Ao ser perguntado sobre as propostas do candidato Flávio, o deputado federal reeleito afirmou que a preocupação atual do partido é combater informações falsas que estão sendo veiculadas durante a campanha eleitoral.

“As pessoas estão mais preocupadas em desconstruir as fake news porque as propostas estão sendo prejudicadas por elas. Do jeito que está a campanha hoje, temos que combater mais fake news do que apresentar propostas”, justificou.

Confira a entrevista na íntegra:

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