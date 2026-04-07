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Congresso Votação para vaga no TCU deve ficar para semana que vem, dizem líderes Sabatinas de candidatos estão previstas para quinta-feira na Comissão de Finanças e Tributação

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB) decidiu marcar para a próxima terça-feira a eleição para definir o novo ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), segundo líderes partidários ouvidos pelo GLOBO. Antes da votação em plenário, os candidatos à vaga passarão por sabatina na Comissão de Finanças e Tributação, cujas datas devem ser definidas pelo presidente do colegiado.

Havia, entre lideranças partidárias, a expectativa de que a votação ocorresse já nesta quarta-feira, inclusive após a com a instalação das cabines de votação no plenário, o que elevou a percepção de que a escolha seria antecipada. A oposição, no entanto, cobrou do presidente da Casa o cumprimento do rito, com a realização das sabatinas antes da votação em plenário.

A definição do calendário é vista, nos bastidores, como um movimento de Motta para organizar a base e consolidar apoio em torno do deputado Odair Cunha (PT-MG), indicado em acordo com o PT ainda em 2024. O compromisso foi firmado com o aval do então presidente Arthur Lira (PP-AL), em troca do apoio da bancada petista à candidatura de Motta ao comando da Câmara.

Nessa esteira, uma eventual derrota de Odair em plenário seria interpretada como um revés político para o presidente da Casa, enquanto a vitória do petista tende a ser lida como demonstração de capacidade de articulação.

A vaga em disputa é a do ministro Aroldo Cedraz, que se aposentou em fevereiro deste ano. Além de Odair Cunha, também são cotados os deputados Hugo Leal (PSD-RJ), Elmar Nascimento (União Brasil-BA), Soraya Santos (PL), indicada no lugar de Hélio Lopes, e Danilo Forte, que deixou o União Brasil recentemente em busca de viabilizar sua candidatura por outra legenda.

Adriana Ventura (Novo-SP) e Gilson Daniel (Podemos-ES) também devem disputar a indicação.

A votação será secreta, o que, na avaliação de parlamentares, amplia a imprevisibilidade do resultado e abre espaço para dissidências mesmo entre partidos que formalmente apoiam um candidato.

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