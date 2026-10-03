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ELEIÇÕES 2026 "Vote em um dos maiores opositores de Vorcaro", diz Haddad no X Petista cita doação de R$ 2 milhões feita pelo cunhado de Daniel Vorcaro à campanha do governador em 2022; Tarcísio nega irregularidades

O candidato ao governo de São Paulo Fernando Haddad (PT), pediu votos em seu perfil no X neste sábado, 3, após a divulgação de mensagens em que Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master, o classificou como um de seus "maiores opositores". "Neste domingo, vote em um dos maiores opositores de Vorcaro. E não em quem recebeu milhões dele para fazer campanha. Vote 13!", escreveu Haddad.

A declaração de Vorcaro consta de mensagens extraídas pela Polícia Federal de seu celular. Em conversa com a advogada Vanessa Souza, em outubro de 2025, o banqueiro afirmou que Haddad, então ministro da Fazenda, era "um dos meus maiores opositores" e acrescentou que sequer o conhecia pessoalmente.

Na época, o Banco Central analisava a operação de compra do Master pelo Banco de Brasília (BRB). Haddad afirmou posteriormente que nunca manteve contato com Vorcaro e que recusou tentativas de encontro com o banqueiro após receber alertas de sua equipe sobre a situação da instituição financeira

A referência de Haddad a quem teria recebido "milhões" para fazer campanha ocorre em meio às críticas do petista ao governador e candidato à reeleição Tarcísio de Freitas (Republicanos). Em 2022, Fabiano Zettel, cunhado de Vorcaro, doou oficialmente R$ 2 milhões à campanha de Tarcísio e R$ 3 milhões à de Jair Bolsonaro (PL), segundo registros eleitorais. Vorcaro posteriormente alegou que as doações integrariam um acerto ilícito, em proposta de colaboração que não foi aceita pela PGR; Tarcísio e outros citados negam irregularidades.

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