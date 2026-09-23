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Eleições 2026

'Vou ajudar Flávio a ser um grande presidente da República', diz Tarcísio

"Não é o Flávio. É um time. Eu e Ricardo Nunes fazemos parte desse time", disse o governador de São Paulo

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Tarcísio de Freitas (Esquerda) e Flávio BolsonaroTarcísio de Freitas (Esquerda) e Flávio Bolsonaro - Foto: Reprodução/X

O candidato à reeleição pelo governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), comprometeu-se nesta quarta-feira, 23, a ajudar um eventual governo de Flávio Bolsonaro (PL), caso ele vença a eleição à Presidência da República. A declaração vem em um momento em que Tarcísio é cobrado nos bastidores para um apoio mais enfático ao "Zero Um".

"Não é o Flávio. É um time. Eu e Ricardo Nunes fazemos parte desse time", disse o governador, durante transmissão no YouTube ao lado de Flávio e do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB).

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"Estamos comprometidos a ajudar Flávio a dar certo, vamos fazer o governo ser um grande governo. Tenho esse compromisso, vou ajudar Flávio a ser um grande presidente da República", afirmou.

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