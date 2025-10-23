"Vou disputar um quarto mandato", diz Lula em encontro com presidente da Indonésia

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva acompanhou nesta quinta-feira (23) a assinatura de acordos econômicos com a Indonésia, no início de uma viagem pelo sudeste asiático, também afetado pelas tarifas dos Estados Unidos.

Em Jacarta, Lula foi recebido no palácio presidencial da capital indonésia por seu homólogo Prabowo Subianto. Os dois acompanharam a assinatura de acordos sobre petróleo, gás, energia elétrica, tecnologia, mineração e agricultura.

"Eu vou completar 80 anos, mas pode ter certeza: estou com a mesma energia de quando eu tinha 30 anos de idade. Vou disputar o quarto mandato no Brasil", disse Lula a Subianto, na ocasião.

"Então, eu estou lhe dizendo isso porque nós ainda vamos nos encontrar muitas vezes. Esse meu mandato só termina em 2026, no final do ano. Mas eu estou preparado para disputar outras eleições e tentar fazer com que a relação entre Indonésia e Brasil seja uma relação, sabe, por demais valorosa, e que a nossa relação traga mais empresários brasileiros para visitar a Indonésia", completou o presidente brasileiro.

Na Indonésia, o quarto país mais populoso do mundo e novo membro dos Brics, o presidente do Brasil inicia uma visita à região que recordou ser o quinto maior parceiro comercial do seu país.

A viagem o levará em seguida à Malásia para participar na reunião de cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), que começa no domingo e durante a qual poderia se reunir com o presidente americano Donald Trump.

A viagem acontece alguns meses após Trump impor uma tarifa de 19% às importações procedentes da Indonésia, em virtude de um acordo comercial, e uma tarifa de 50% aos produtos brasileiros.

"Como é possível que dois países tão importantes no mundo, como Indonésia e Brasil, que juntos somam quase 500 milhões de habitantes, tenham um comércio de apenas 6 bilhões de dólares? É pouco para a Indonésia e é pouco para o Brasil", questionou Lula durante uma declaração à imprensa.

Subianto destacou que os dois países estão trabalhando para estabelecer um acordo de livre comércio entre a Indonésia e o Mercosul, formado por Brasil, Argentina, Paraguai, Bolívia e Uruguai.

Em uma referência velada à guerra tarifária iniciada por Washington, Lula ressaltou: "A Indonésia e o Brasil não querem uma segunda Guerra Fria. Queremos livre comércio (...), queremos multilateralismo, não unilateralismo".

Os dois presidentes também se comprometeram a combater juntos a crise climática.

"Somos dois dos países com maiores florestas tropicais e maior biodiversidade do mundo. Também somos grandes produtores de biocombustíveis, que terão um papel fundamental na transição (...). Indonésia e Brasil trabalharão juntos", disse Lula.

O Brasil é um dos principais parceiros comerciais da Indonésia na América do Sul. O comércio total entre os dois países entre janeiro e agosto alcançou 4,3 bilhões de dólares (23 bilhões de reais), segundo dados do governo indonésio.

Em janeiro, a Indonésia aderiu ao bloco Brics, do qual o Brasil é um dos fundadores.

