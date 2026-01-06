Ter, 06 de Janeiro

Vou fazer de tudo para montar equipe econômica com autonomia, disse Flávio Bolsonaro

O senador disse que o mercado financeiro tem percebido que seu nome "não é tão arriscado", apesar da preferência pelo governador de São Paulo

Flávio Bolsonaro Flávio Bolsonaro  - Foto: Ton Molina / AFP

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência, afirmou nesta terça-feira, 6, que a equipe econômica que montará, caso eleito, terá autonomia, com continuidade da linha seguida por Paulo Guedes, ministro da Economia durante o governo de Jair Bolsonaro (PL).

"Na parte econômica, podem ter certeza que eu vou fazer de tudo para montar uma equipe sensacional, com autonomia para fazer o que tem que fazer e, se Deus quiser, com resultado ainda melhor do que foi no governo Bolsonaro", declarou em entrevista ao canal do YouTube do influenciador Paulo Figueiredo.

Flávio disse que o mercado financeiro tem percebido que seu nome "não é tão arriscado", apesar da preferência pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos): "Quando vêm as primeiras pesquisas e me dando resultado, inclusive, acima de outros nomes que estavam sendo colocados na mesa que eram de preferência do mercado, como era o caso do Tarcísio, eles: 'Opa, está fazendo sentido, não é tão arriscado assim colocar o nome do Flávio Bolsonaro para concorrer à Presidência'".

O senador disse acreditar que conseguirá o apoio de partidos de centro e reafirmou a intenção de levar sua candidatura "até o fim". "Você que está apostando aí em balão de ensaio, você que está apostando que é algo que lá no final de março, começo de abril, eu vou voltar atrás, a chance é zero. Eu sou pré-candidato e só abro mão se for para Jair Messias Bolsonaro", declarou.

