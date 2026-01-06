A- A+

PRESIDÊNCIA Vou fazer de tudo para montar equipe econômica com autonomia, disse Flávio Bolsonaro O senador disse que o mercado financeiro tem percebido que seu nome "não é tão arriscado", apesar da preferência pelo governador de São Paulo

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência, afirmou nesta terça-feira, 6, que a equipe econômica que montará, caso eleito, terá autonomia, com continuidade da linha seguida por Paulo Guedes, ministro da Economia durante o governo de Jair Bolsonaro (PL).

Flávio disse que o mercado financeiro tem percebido que seu nome "não é tão arriscado", apesar da preferência pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos): "Quando vêm as primeiras pesquisas e me dando resultado, inclusive, acima de outros nomes que estavam sendo colocados na mesa que eram de preferência do mercado, como era o caso do Tarcísio, eles: 'Opa, está fazendo sentido, não é tão arriscado assim colocar o nome do Flávio Bolsonaro para concorrer à Presidência'".

O senador disse acreditar que conseguirá o apoio de partidos de centro e reafirmou a intenção de levar sua candidatura "até o fim". "Você que está apostando aí em balão de ensaio, você que está apostando que é algo que lá no final de março, começo de abril, eu vou voltar atrás, a chance é zero. Eu sou pré-candidato e só abro mão se for para Jair Messias Bolsonaro", declarou.

