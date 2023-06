A- A+

DEPUTADO CASSADO "Vou recorrer até o fim", diz Deltan após Câmara confirmar cassação do mandato Mesa da Casa endossou decisão do TSE que tirou seu mandato de deputado

O deputado cassado Deltan Dallagnol (Podemos-PR) afirmou nesta terça-feira (6) que vai tentar retomar o mandato, encerrado por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

— O Poder Legislativo decidiu se curvar ao Poder Judiciário. Vou lutar até o fim pelos 350 mil eleitores. Vou recorrer até o fim — disse o ex-procurador em entrevista coletiva.

A Mesa Diretora da Câmara confirmou nesta terça-feira a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A Casa acelerou o trâmite e confirmou a perda do mandato apenas uma semana depois de o ex-procurador apresentar sua defesa. O político queria que a Câmara aguardasse o Supremo Tribunal Federal analisasse um recurso dele contra a decisão da Justiça Eleitoral. Deltan e a Casa também entraram em conflito no processo de notificação da corregedoria.

Em nota, a Câmara afirmou que a reunião não discutiu "o mérito da decisão da Justiça Eleitoral" e que fez apenas "uma análise formal" da decisão da Justiça. "Não há que se falar em decisão da Câmara dos Deputados, mas apenas em declaração da perda do mandato pela Mesa", disse a Casa.

O TSE decidiu cassar o mandato do ex-procurador por entender que ele saiu do cargo de no Ministério Público Federal (MPF) visando evitar uma punição disciplinar. O deputado nega e tem declarado que a saída foi para ajudar em uma pré-campanha do ex-juiz Sergio Moro, que no final de 2021 tentava se viabilizar como candidato à Presidência, mas depois acabou indo ao Senado. Deltan foi o chefe da força-tarefa da Lava Jato no MPF do Paraná.

Apesar de ter reunido o apoio de dezenas de parlamentares em um pronunciamento feito no dia da decisão do TSE, sua atuação na operação rendeu a inimizade de diversos políticos. Em entrevista ao Globo, o ex-procurador disse que chegou a tentar conversar com Lira sobre a cassação, mas não conseguiu ser atendido.

