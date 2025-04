A- A+

ELEIÇÕES 2026 "Vou ser o maior cabo eleitoral do Tarcísio", diz Nunes sobre eleições para governo de SP Nunes ressaltou que possui uma relação de "amizade" com Tarcísio, e que irá "trabalhar muito" para que o governador seja reeleito

O prefeito Ricardo Nunes (MDB) afirmou nesta terça-feira, 15, que será "o maior cabo eleitoral" do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) em 2026. Segundo o emedebista, a reeleição do chefe do Executivo paulista é "muito importante para a cidade de São Paulo".

O Estadão revelou que Tarcísio se incomodou com os acenos de Nunes sobre uma possível candidatura ao governo estadual no próximo ano.

"O Tarcísio é candidato à reeleição, ele já falou isso. Eu vou ser o maior cabo eleitoral do Tarcísio, vou ser o cara que mais vai trabalhar porque é um cara que tem uma capacidade enorme, uma pessoa que fez com que o Estado hoje estivesse em outro patamar", afirmou Nunes em entrevista à Rádio Bandeirantes.

No último mês, o emedebista deu declarações contraditórias sobre uma possível candidatura ao governo paulista ao dizer, durante evento promovido pelo Grupo Lide, que cumprirá os quatro anos de mandato à frente da Prefeitura, mas que "as coisas acabam mudando".

Nos bastidores, aliados de Tarcísio afirmaram que ele considerou a atitude de Nunes prematura e contrária à estratégia do grupo, que tem defendido publicamente a candidatura ao Palácio do Planalto do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), atualmente inelegível.

Nunes ressaltou que possui uma relação de "amizade" com Tarcísio, e que irá "trabalhar muito" para que o governador seja reeleito. "Tenho certeza que ele vai ganhar no primeiro turno", concluiu o prefeito. O governador foi um dos principais cabos eleitorais de Nunes durante a eleição municipal de 2024.

Nunes diz que governo federal "já sabe que vai perder" em 2026

O prefeito criticou a diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) que aprovou o termo para a renovação em 30 anos na concessão de distribuidoras de energia. Segundo o emedebista, isso foi uma "manobra" do governo federal para fazer uma renovação antecipada dos contratos com a Enel.

"Eu acho que é porque já sabe que vai perder a eleição em 2026, eles querem fazer a antecipação agora para poder dar mais 30 anos para a Enel", afirmou o prefeito.

Nunes disse que a Enel foi responsável por ele não conseguir ampliar a circulação de ônibus elétricos no município, uma vez que a concessionária não faz ligação de energia para o carregamento dos ônibus na garagem.

O prefeito afirmou que um dos motivos de sua viagem à China no próximo dia 20 será conseguir US$ 100 milhões para aquisição de ônibus elétricos, além de estudar um modelo de carregamento dos veículos.

Outro ponto que será abordado durante a viagem, segundo o prefeito, é o uso da tecnologia para o fortalecimento da segurança pública, tema que tem sido a principal pauta da gestão

Veja também