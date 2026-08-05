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Eleições 2026 'Vou ter que gerar espaço fiscal para poder construir presídios', afirma Renan Santos Presidenciável afirmou que o país precisa criar entre 300 mil e 500 mil vagas em presídios

O candidato do Missão à Presidência da República, Renan Santos, afirmou nesta quarta-feira (5), durante sabatina da GloboNews, que pretende cortar despesas para abrir espaço no Orçamento e financiar a construção de presídios.

Segundo ele, o País precisa criar entre 300 mil e 500 mil vagas no sistema prisional.

"Vou ter que gerar espaço fiscal para poder construir presídios", declarou Santos.

Questionado sobre o custo da medida, ele disse não ter uma estimativa. "Eu não sei estimar aqui quanto vou gastar. Sei que preciso construir de 300 mil a 500 mil vagas."

Novo regime fiscal

O candidato defendeu a adoção de um novo regime fiscal que reduza mecanismos responsáveis pelo crescimento automático das despesas, como indexações e vinculações orçamentárias.

De acordo com Renan Santos, a economia obtida com essas mudanças deverá gerar superávit e ser direcionada a investimentos. "Tudo o que for corte de gasto vira aumento em investimento", afirmou.

Ele classificou a ampliação do sistema prisional como um investimento em infraestrutura que exigirá a criação prévia de espaço fiscal.

Críticas à proposta econômica de Flávio Bolsonaro

O candidato do Missão à Presidência da República criticou também, durante a sabatina, a proposta econômica do adversário Flávio Bolsonaro (PL). Segundo Renan Santos, o senador não defende um ajuste das contas públicas concentrado na redução dos gastos.

"Eu não vejo, por exemplo, o Flávio falar em uma reforma fiscal baseada no corte de despesas. Ele está formulando, inclusive, uma reforma fiscal baseada no aumento de receita", declarou o candidato.

Renan Santos afirmou que, se eleito, pretende apresentar uma Proposta de Emenda Constitucional (PEC) de transição com medidas de ajuste fiscal inspiradas em proposta elaborada pelos deputados Kim Kataguiri (Missão-SP), Pedro Paulo (PSD-RJ) e Julio Lopes (PP-RJ).

O candidato disse que gostaria de aprovar o texto integralmente, mas reconheceu que as pressões de bancadas no Congresso poderão desidratar a proposta. Nesse caso, admitiu a possibilidade de fatiar as medidas.

Entre os pontos considerados prioritários, ele citou a desvinculação de receitas destinadas à saúde e à educação e a desindexação das aposentadorias e do Benefício de Prestação Continuada (BPC) em relação ao aumento real do salário mínimo.

Na avaliação de Renan Santos, a regra atual pressiona a dívida pública e os juros e acaba reduzindo o poder de compra dos próprios beneficiários. "Você dá com uma mão para o aposentado ou para o beneficiário e tira com a outra", afirmou.

O candidato argumentou ainda que o ajuste fiscal é necessário para restabelecer a confiança na capacidade do País de cumprir seus compromissos, permitir uma trajetória de queda dos juros e abrir espaço orçamentário para outras políticas públicas.

Segundo ele, as medidas seriam acompanhadas por uma reforma voltada ao aumento da competitividade e ao crescimento da economia.

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