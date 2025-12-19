"Vou vetar e eles que derrubem meu veto", afirma Lula sobre PL da Dosimetria

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou mais uma vez, nesta sexta-feira (19), que vai vetar o Projeto de Lei (PL) da Dosimetria, aprovado pelo Congresso na última quarta-feira (17).

"Pela primeira vez na história desse país, nós temos um presidente preso por tentativa de golpe. Pela primeira vez nesse país, nós temos quatro generais de quatro estrelas presos pela tentativa de golpe. Pela tentativa de fazer um plano para matar o Lula, para matar o Alckmin e para matar o Alexandre de Moraes. E eles agora querem uma anistia. Com todo o respeito, com todo o respeito aos deputados e senadores que votaram pela redução da pena, eu quero dizer para vocês, eu vou vetar essa lei. E se eles quiserem, que derrubem. Mas a gente tem que ensinar esse pessoal a respeitar", disse o presidente durante a cerimônia de encerramento da 12ª edição da Expocatadores, em São Paulo.

Ao lado da primeira-dama Janja e de ministros como Fernando Haddad (Fazenda), Esther Dweck (Gestão e da Inovação), Guilherme Boulos (Secretaria Geral da Presidência) e Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário), entre outros, Lula, que atrasou quase três horas para subir ao palco, falou aos catadores que a idade não é empecilho para governar.

"Eu estou com 80 anos, mas se eles soubessem o tesão que eu tenho para governar esse país. Porque eu digo para todo mundo, sabe por que eu não vou envelhecer? Porque eu tenho uma causa que só envelhece que tem um cérebro vazio. Se preparem, que eu quero viver até 120 anos".

O evento no Pavilhão de Exposições do Anhembi, na Zona Norte de São Paulo, reuniu cerca de 3 mil catadores e 600 cooperativas, além de organizações internacionais de coletores. Na ocasião, foram assinados decretos, protocolos de intenção e acordos de cooperação entre o governo e entidades de catadores de materiais recicláveis, além de liberação de créditos via Caixa Econômica Federal e BNDES.

Desde 2003, ano em que assumiu o primeiro mandato presidencial, Lula participa do Natal com os catadores, com algumas ausências. Em 2024, o presidente não compareceu ao evento por recomendações médicas — ficou nove dias internado em São Paulo para tratar um hematoma intracraniano. Outras três ausências anteriores ocorreram em 2011 (tratamento de câncer na laringe), 2018 (estava preso na Polícia Federal de Curitiba) e 2020 (pandemia).

Veja também