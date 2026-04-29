Voz de Alcolumbre vaza e antecipa derrota de Messias: "Vai perder por oito"

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Antes do anúncio do resultado da votação no Senado Federal que rejeitou a indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal (STF), o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), antecipou com precisão o placar final nesta quarta-feira, 29.



Logo após declarar encerrada a votação e solicitar a exibição do resultado no painel, o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), se aproximou de Alcolumbre. Em tom de cochicho, o presidente respondeu: "Acho que ele vai perder por 8". A fala acabou sendo captada pelo microfone durante a transmissão da TV Senado.



Procurada, a assessoria de Alcolumbre afirmou que o senador apenas expressou uma opinião ao comentar que Messias "perderia por oito votos", destacando que avaliações semelhantes vinham sendo feitas por outros parlamentares nos últimos dias.



"O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, foi questionado pelo líder do governo, senador Jaques Wagner, sobre o placar da votação e, como outros parlamentares que, ao longo dos últimos dias, vinham fazendo avaliações, deu sua opinião . Isso só reafirma e demonstra a experiência do presidente da Casa em votações", disse a assessoria em nota.



A indicação de Messias foi rejeitada por 42 votos contrários e 34 favoráveis, além de uma abstenção, diferença exata de oito votos. Eram necessários ao menos 41 votos para a aprovação.



Nos bastidores, Alcolumbre atuou para barrar o avanço do indicado do Palácio do Planalto. A rejeição é considerada histórica, já que é a primeira vez, em 132 anos, que o Senado rejeita um nome indicado ao STF.



Após o resultado, Messias falou com a imprensa e sugeriu ter sido alvo de articulações políticas. "Passei por cinco meses de um processo de desconstrução da minha imagem. Toda sorte de mentira para me desconstruir ocorreu. Nós sabemos quem promoveu tudo isso", disse, sem citar nomes.



A derrota ocorreu após tensões entre o presidente Lula e Alcolumbre. O senador defendia a indicação de Rodrigo Pacheco (PSD-MG) para o STF, enquanto Lula optou por Messias, o que gerou um impasse nos bastidores desde o ano passado.

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