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Caso Master Wagner articulou encontro 'protegido' de Messias com ex-sócio do Master, mostra conversa Mensagens foram tornadas públicas nesta quinta-feira, 30, após o ministro André Mendonça, relator da operação Compliance Zero, derrubar o sigilo das investigações

Mensagens extraídas do aparelho celular do ex-sócio do Banco Master Augusto Ferreira Lima, mostram, segundo a Polícia Federal, tratativas relacionadas à marcação de encontros entre o banqueiro e o senador Jaques Wagner a serem realizados no gabinete do parlamentar. De acordo com a conclusão da PF, "as mensagens analisadas indicam que um desses encontros teria contado com a participação de Messias, possivelmente em referência a Jorge Messias, advogado-geral da União". Wagner também mostra preocupação com o local do encontro, dizendo que o gabinete seria mais "discreto" e "protegido".

As mensagens foram tornadas públicas nesta quinta-feira, 30, após o ministro André Mendonça, relator da operação Compliance Zero, derrubar o sigilo das investigações.

Procurado por meio da AGU, Jorge Messias ainda não se manifestou A defesa de Jaques Wagner ainda não se manifestou sobre os documentos. Na ocasião da operação, ele negou ter atuado em favor do ex-banqueiro.

De acordo com as mensagens, em 19 de abril de 2024, Wagner envia uma mensagem de áudio a Augusto Ferreira Lima questionando se eles podiam se encontrar no gabinete. O ex-banqueiro responde algum tempo depois que não havia visualizado a mensagem em tempo hábil.

No dia 28 daquele mês, porém, Augusto Ferreira Lima afirma a Wagner que já estava em Brasília. Durante o dia seguinte, eles conversam por chamada de voz e Wagner envia a seguinte mensagem:

"Ô Guga..é.. eu falei com o Messias agora e o presidente infelizmente chamou ele amanhã um pouco por causa dessas confusões.. então ele pediu se poderia ser horário de almoço. Que eu continuo achando que o melhor lugar pra fazer seria no meu gabinete, que é o mais protegido e discreto pra todo mundo.. pra ele é natural tá lá, você já teve várias vezes lá com André. Então não teria tanta atenção chamada. Até porque eu posso ir lá embaixo, chegar mais ou menos junto com você na hora que for marcada e subo e você não precisa nem passar pela identificação. Então, eu quero ver se pra você dá, porque ele acabou de me avisar e aí eu confirmaria com ele... sei lá.. meio-dia.. Eu tenho CCJ, mas eu espero que meio-dia já tenha terminado e eu posso fazer lá ou na própria liderança do governo, que é mais perto da comissão, é lá embaixo. É até mais fácil de chegar, entendeu? Veja aí e me mande um zap. Abraço."

No dia seguinte, às 11h58, próximo ao horário mencionado no áudio, Augusto Ferreira Lima, enviou mensagem a Jaques Wagner informando que havia chegado.

Às 14h03 daquele mesmo dia, cerca de duas horas após o início do encontro que teria contado com a presença de Messias, há registro, no chat entre o ex-banqueiro e o AGU de mensagem automática do WhatsApp avisando que Messias "usa uma duração padrão para mensagens temporárias em novas conversas", indicando que ele teria adicionado o contato de Augusto Lima naquele momento.

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