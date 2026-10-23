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Eleições 2026

Wagner diz que Janones fez em 20 dias o que campanha de Lula não conseguiu na disputa inteira

Petista atribuiu ao parlamentar uma mudança no engajamento dos apoiadores na reta final do segundo turno

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Jaques Wagner, do PT da Bahia, diz que Janones fez em 20 dias o que campanha de Lula não conseguiu na disputa inteiraJaques Wagner, do PT da Bahia, diz que Janones fez em 20 dias o que campanha de Lula não conseguiu na disputa inteira - Foto: Roque de Sá/Agência Senado

O senador Jaques Wagner (PT-BA) afirmou nesta sexta-feira, 23, que o deputado federal André Janones (Rede-MG) conseguiu, em cerca de 20 dias, uma mobilização nas redes sociais que a campanha à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não havia alcançado ao longo de toda a disputa.

O petista atribuiu ao parlamentar uma mudança no engajamento dos apoiadores na reta final do segundo turno. "Eu diria que ele fez em 15 dias, em 20 dias, o que a gente não tinha conseguido fazer na campanha inteira", disse Wagner à rádio Metrópole, em Salvador.

Segundo o senador, Janones organizou o chamado "Exército Democrático" de Lula, que reuniria quase 9 milhões de pessoas, conforme estimativa apresentada por Wagner. O petista destacou a distribuição de tarefas aos apoiadores para divulgar conteúdos e defender a candidatura nas redes.

"Realmente fez uma mudança nas campanhas de rede. Mexeu com as pessoas. Eu vou em qualquer lugar, tem gente: Estou cumprindo tarefa, eu vou cumprir tarefa", relatou.

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Na avaliação do senador reeleito, o fato de o presidente ter ficado atrás na disputa provocou um despertar entre os apoiadores. "O fato de o Lula ter ido atrás deu um despertar em todo mundo. Está sendo lindo ver a juventude indo para as ruas", disse.

Votação na Bahia
Jaques Wagner afirmou ainda que os aliados trabalham para levar Lula a uma votação de 71% a 72% na Bahia e reduzir a abstenção no domingo, 25. A meta se aproxima do resultado do segundo turno de 2022, quando Lula recebeu 6.097.815 votos no Estado, equivalentes a 72,12% dos válidos.

No segundo turno de 2022, Lula disputou com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que recebeu 2.357.028 votos na Bahia, ou 27,88% dos válidos. O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) já superou esse resultado no primeiro turno deste ano, com 2.442.585 votos (28,53%): são 85.557 votos e 0,65 ponto porcentual a mais, na comparação entre etapas diferentes das duas eleições.

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