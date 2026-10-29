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Ministério da Cultura Wagner Moura, Chico César e Maria Marighella são cotados para Ministério da Cultura no governo Lula Gestão da pasta, recriada em 2023, é de Margareth Menezes

Dias depois da reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com 51,79% dos votos válidos, nomes para o cargo de ministro da Cultura já vêm sendo discutidos em Brasília.

De acordo com fontes ouvidas pelo Globo, três aparecem nas conversas dos bastidores: o ator Wagner Moura, o cantor Chico César e a atriz e deputada federal eleita pelo PT Maria Marighella. Desde 2023, com a recriação do Ministério extinto no governo Bolsonato, o posto é ocupado por Margareth Menezes.

Indicado ao Oscar de melhor neste ano por "O agente secreto", o baiano Wagner Moura atuou, nesta campanha, para chamar a atenção da comunidade cinematográfica americana sobre a situação política do Brasil antes das eleições.

Numa carta endereçada à Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, ele e outras dezenas de colegas brasileiros descreveram a gestão de Jair Bolsonaro na cultura e expressaram preocupações com a possibilidade de eleição de Flávio.

O ator também foi uma das estrelas a participar de um episódio da série "Revelando", que visava a expor contradições e mal-feitos da atuação política dos Bolsonaros. Moura ainda não teve nenhuma atuação na gestão pública.

Já o cantor paraibano Chico César, cujo mais recente trabalho artístico foi "Fofo", disco de composições inéditas lançados neste ano, já atuou como presidente da Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope) em 2009 e, de 2011 a 2014, como secretário de Cultura do estado da Paraíba. Participou ativamente da campanha pela reeleção nas rede sociais.

Por fim, a atriz e ativista baiana Maria Marighella é outro nome cotado. Em 2026, foi eleita deputada federal pelo PT da Bahia e, antes, já havia sido escolhida para o cargo de vereadora de Salvador em 2020.

Ela se licenciou da posição para ocupar a presidência da Fundação Nacional de Artes, a Funarte, órgão ligado ao Ministério da Cultura.

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