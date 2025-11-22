Política
Wajngarten diz que prisão de Bolsonaro é 'inacreditável': 'Vergonhoso'
Ex-secretário de comunicação questiona decisão de Moraes diante de estado de saúde do ex-presidente
O advogado de defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, Fabio Wajngarten - Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
O ex-presidente da Secretaria de Comunicação do governo Jair Bolsonaro, Fabio Wajngarten, classificou a prisão preventiva do ex-presidente como "inacreditável" e "vergonhosa".
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a prisão preventiva devido a um pedido foi feito da Polícia Federal por descumprimento de medida cautelar.
Bolsonaro já foi condenado a 27 anos e 3 meses pela tentativa de golpe de Estado após a derrota na eleição de 2022. Ele foi levado para a Superintendência da Polícia Federal em Brasília.
"É INACREDITÁVEL. Num sábado. Com estado de saúde totalmente comprometido. VERGONHOSO. 26 é logo ali", destacou o advogado.