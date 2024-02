Wajngarten nega que Bolsonaro tenha assumido existência de minuta golpista em ato na Paulista

A- A+

O advogado e ex-chefe da Secretaria de Comunicação Social do governo Jair Bolsonaro, Fabio Wajngarten, negou, nesta terça-feira (27), que o ex-presidente tenha assumido a existência da minuta de golpe durante manifestação na Avenida Paulista no último domingo.

— Se as autoridades competentes entendem que a fala do presidente no ato é uma assunção de culpa, até o presente momento, não há prova nenhuma contra o presidente e contra ninguém — disse o advogado, logo após chegar à sede da Polícia Federal em São Paulo para prestar depoimento no inquérito que apura se Bolsonaro importunou intencionalmente uma baleia-jubarte.

Paulo Cunha Bueno, advogado do ex-presidente, justificou que a minuta mencionada pelo ex-titular do Planalto durante o ato refere-se ao documento, encontrado pela PF na sede do PL em Brasília, que foi entregue pelo próprio Bueno, enquanto advogado, a Bolsonaro no dia 18 de outubro de 2023.

— Ele comentava (no ato) sobre algo que ele teve conhecimento muito tempo depois— afirmou Bueno, que continua. — Se as autoridades policiais veem nisso uma forma de confissão, a defesa entende que o que se assiste é realmente uma pobreza muito grande de elemento nessa investigação semi-secreta a qual a defesa não tem acesso e, ao que parece, justamente pela fraqueza de seus elementos.

Veja também

jogos eletrônicos Comissão do Senado aprova marco legal dos jogos eletrônicos