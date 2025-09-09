A- A+

Entrevista Walber Agra no podcast "Direto de Brasília" desta terça-feira (9) Advogado e professor de Direito da Universidade Federal de Pernambuco é o entrevistado, desta terça-feira (9), de Magno Martins

O advogado Walber Agra, professor de Direito da Universidade Federal de Pernambuco, é o entrevistado desta terça-feira (9) do "Direto de Brasília", meu podcast em parceria com a Folha de Pernambuco. Autor do processo que levou à inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Agra comenta o julgamento em andamento no Supremo Tribunal Federal e analisa seus possíveis desdobramentos.

Livre-docente pela USP e doutor em Direito, Walber Agra é referência nacional em Direito Constitucional e Eleitoral. É autor de diversos livros na área jurídica, entre eles obras de destaque sobre Direito Constitucional e Direito Eleitoral, utilizados em cursos e referências acadêmicas em todo o país.

Além da atuação acadêmica, participa de entidades jurídicas e contribui para o debate público em temas centrais da democracia. Em junho de 2025, elaborou parecer jurídico a convite do ex-presidente Evo Morales e relatou ter sido declarado "persona non grata" na Bolívia após questionar decisões do Tribunal Constitucional Plurinacional.

O podcast "Direto de Brasília" vai ao ar hoje, das 18h às 19h, com transmissão pelo YouTube da Folha de Pernambuco e do meu blog, incluindo também cerca de 165 emissoras de rádio no Nordeste.

Retransmitem o programa a Gazeta News, do Grupo Collor, em Alagoas, a Rede Mais Rádios, com 25 emissoras, na Paraíba, e a Mais-TV, do mesmo grupo, sob o comando do jornalista Heron Cid. Ainda a Rede ANC, do Ceará, formada por mais de 50 emissoras naquele estado, além da LW TV, de Arcoverde.

Os parceiros neste projeto são o Grupo Ferreira, de Santa Cruz do Capibaribe, a Autoviação Progresso, o Grupo Antonio Ferreira Souza, a Água Santa Joana, a Faculdade Vale do Pajeú, o grupo Grau Técnico e o Berlitz Idiomas.

