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Política Waldemar Oliveira, novo líder do Avante na Câmara, no podcast da próxima terça (14) Deputado federal será o entrevistado na próxima semana do "Direto de Brasília", apresentado pelo jornalista Magno Martins

O deputado Waldemar Oliveira, novo líder do Avante na Câmara dos Deputados, é o meu convidado do meu podcast "Direto de Brasília", da próxima terça-feira (14), em parceria com a Folha de Pernambuco. Na pauta, os desafios de liderar uma bancada minúscula, oito deputados e um senador, o surgimento da candidatura própria do partido, o escritor Augusto Cury, além do reposicionamento do partido diante do governo Lula.

Waldemar começou sua trajetória política em 2018 como primeiro suplente do senador Humberto Costa (PT). Em 2019, se filiou ao Avante e assumiu a presidência estadual da legenda. Nas eleições estaduais de 2022, foi eleito deputado federal, obtendo 141.386 votos.

Recentemente, o Projeto de Lei 6264/25, de autoria do parlamentar, que amplia o direito ao atendimento especializado em concursos públicos e vestibulares para candidatos com transtornos de neurodesenvolvimento, entrou em análise na Câmara dos Deputados.

O projeto tramita em caráter conclusivo e será analisado pelas comissões de Educação; de Administração e Serviço Público; de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência; de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Para virar lei, a proposta precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado.

O "Direto de Brasília" vai ao ar hoje, das 18h às 19h, com transmissão pelo YouTube da Folha de Pernambuco e do meu blog, e também em cerca de 165 emissoras de rádio no Nordeste. Retransmitem o programa a Gazeta News (Grupo Collor) em Alagoas; a Rede Mais Rádios, com 25 emissoras na Paraíba; a Mais-TV (sob o comando do jornalista Heron Cid); a Rede ANC, no Ceará, com mais de 50 emissoras; e a LW TV, de Arcoverde.

Os parceiros neste projeto são: Grupo Ferreira de Santa Cruz do Capibaribe, Autoviação Progresso, Grupo Antonio Ferreira Souza, Água Santa Joana, Faculdade Vale do Pajeú e o grupo Grau Técnico.

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