ENTREVISTA Waldez Góes, ministro da Integração Nacional, segunda no podcast 'Direto de Brasília' Há uma expectativa de que o ministro faça revelações de interesse do Nordeste ao longo da entrevista. O podcast vai ao ar das 18 às 19 horas, com transmissão pelo YouTube da Folha de Pernambuco e do meu Blog.

O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, confirmou sua presença no meu podcast Direto de Brasília, em parceria com a Folha de Pernambuco, na próxima segunda-feira (19). O programa tem sido às terças-feiras, mas o ministro pediu para ser marcado para segunda-feira devido a sua agenda de viagem ao Nordeste no dia seguinte.

Há uma expectativa de que o ministro faça revelações de interesse do Nordeste ao longo da entrevista. O podcast vai ao ar das 18 às 19 horas, com transmissão pelo YouTube da Folha de Pernambuco e do meu Blog.

Além da transmissão pelo Youtube, o ‘Direto de Brasília’ também é veiculado pela Rede Nordeste de Rádio, formada por 48 emissoras em Pernambuco, Alagoas e Bahia, tendo como cabeça de rede a Rádio Folha 96,7 FM. A transmissão também será realizada no Instagram e no Facebook do Blog do Magno.

Entram como parceiros na transmissão a Gazeta News, do Grupo Collor, em Alagoas, a Rede Mais Rádios, com 25 emissoras, na Paraíba, e a Mais-TV, do mesmo grupo, sob o comando do jornalista Heron Cid. Ainda a Rede ANC, do Ceará, formada por mais de 50 emissoras naquele Estado. Os nossos parceiros neste projeto são o Grupo Ferreira de Santa Cruz do Capibaribe, a Autoviação Progresso, o Grupo Antonio Ferreira Souza, a Água Santa Joana e a Faculdade Vale do Pajeú.

