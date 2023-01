A- A+

O jogador de vôlei Wallace, nome histórico da Seleção Brasileira de vôlei e do Cruzeiro, pediu desculpas nesta terça-feira (31) por publicar nas redes sociais uma mensagem de violência contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Na segunda-feira (30), o jogador republicou uma pergunta que recebeu de um seguidor no Instagram: “Daria um tiro na cara do Lula com essa 12?” Wallace abriu uma caixinha de perguntas na rede social após publicar uma imagem dele em um clube de tiros.

Entre várias questões recebidas e repostadas, o jogador, apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que inclusive teve participação ativa nas redes sociais ao longo da campanha eleitoral de 2022, compartilhou a mensagem sobre Lula.

Na mesma postagem, Wallace fez uma enquete em tom irônico: “Alguém faria isso?”, perguntou, em mensagem acompanhada por um emoji de anjinho. As respostas possíveis eram “sim” e “não”. A publicação gerou críticas a Wallace nas redes sociais, que decidiu apagá-la da sua conta pessoal.



“Quem me conhece sabe que eu jamais incitaria violência, em hipótese alguma, principalmente ao nosso presidente. Então, venho aqui pedir desculpas, foi um post infeliz que eu acabei fazendo. Errei”, disse o atleta em vídeo publicado nas redes.

Segundo ele, o post “acabou gerando uma repercussão social muito ruim”, mas repetiu não ter “a intenção de incitar à violência ou ao ódio”.

O pedido de desculpas de Wallace chegou depois que o ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, Paulo Pimenta, afirmou ter acionado a Advocacia-Geral da União em busca de providências sobre a publicação.

A Confederação Brasileira de Vôlei divulgou uma nota na qual afirma repudiar “qualquer tipo de violência ou incitação a atos violentos” e diz que “o esporte é uma ferramenta para propagação de valores como o respeito, a tolerância e a igualdade”.

Já o Sada Cruzeiro, time defendido por Wallace, declarou “lamentar” a publicação. “Vivemos um momento delicado, em que precisamos ter muita cautela com as nossas manifestações”, disse o clube. A diretoria se comprometeu a “reforçar” com jogadores e comissão técnica “a importância da responsabilidade no uso das mídias digitais”.

