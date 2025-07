Washington Reis se lança a governador e diz ter potencial para atrair forças aliadas de Castro

A- A+

O ex-secretário de Transportes do Rio, Washington Reis (MDB), tornou-se personagem central da trama que emparedou o governador do Rio, Cláudio Castro (PL), nos últimos dias. Reis foi demitido do cargo pelo presidente da Assembleia Legislativa do Rio, o deputado Rodrigo Bacellar (União Brasil), que cumpria a função de chefe do executivo interinamente devido a uma viagem de Castro.

O presidente do MDB do Rio vinha irritando Bacellar por ter se aproximado do prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), provável candidato a governador no ano que vem contra o próprio deputado do União Brasil.

Neste papo ontem por telefone logo depois da confirmação de que Castro não iria revogar a medida, Reis fala da vontade de ser candidato a governador e da impressão que tem de que receberia apoios de figuras relevantes hoje na órbita de Bacellar.

Abaixo os principais trechos da conversa:

Como o governador Cláudio Castro tratou com o senhor sobre a sua demissão feita pelo presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Rodrigo Bacellar?

Ele me ligou 2 horas da manhã lá de Portugal na semana passada. Até brinquei dizendo que nesse horário não costumo atender nem ao Papa se me ele ligasse. Aí, ele me pediu desculpas e disse que quando voltasse da Europa voltaria atrás do que tinha sido feito. Agora me chamou para uma reunião hoje de manhã no Palácio Guanabara.

Ele já comunicou a deputados que manterá a demissão ao contrário do que ele te prometeu na semana passada...

Então vida que segue...

O episódio mostra que Castro está refém de Bacellar e que quem manda no estado é o deputado, e não o governador?

Todo mundo que está acompanhando essa história consegue ter uma leitura do processo. Não serei eu a dar esse ibope para o Bacellar.

Ficou uma mágoa do governador que não te bancou?

Não tem nada disso. Sou vascaíno igual a você. Ficar magoado é coisa de tricolor.

A impressão que o mundo político teve nas últimas semanas é que o senhor provocou essa demissão ao ficar aparecendo em agendas com o prefeito do Rio, Eduardo Paes, provável candidato a governador contra Bacellar. O senhor atua como 'cavalo de troia' de Paes para atrapalhar o presidente da Alerj?

Não tem nada disso também. Me dou bem com vários prefeitos, independente do partido. Outro dia, quem esteve em Caxias foi o prefeito de Belém, Igor Normando, do MDB. Paes foi visitar a Fazenda Paraíso, um dos nossos grandes projetos sociais, que recupera dependentes químicos e usuários de drogas. É normal o prefeito do Rio estar agindo como um jovem solteiro numa festa. Está paquerando todo mundo neste momento.

Por que você não aceita apoiar Bacellar para governador?

Esse projeto nasceu de maneira açodada. Por que faltando mais de um ano para a eleição eu tenho que apoiar alguém? Também tenho legitimidade para ser candidato, oras. Eles sabem que estou construindo a minha candidatura a governador.

Mas o senhor está inelegível, pois tem uma condenação a sete anos de prisão na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) por crime ambiental, o que o fez desistir de ser vice de Castro em 2022...

Desisti naquele ano para não deixar a chapa do governador sangrando, a prioridade era ele vencer. Mas enfrento esse caso desde 2016, quando fui condenado, e já consegui ser candidato a prefeito em 2020 com um efeito suspensivo do STF. E, agora, a própria corte está começando a dar outro encaminhamento ao meu caso (no mês passado, o ministro Gilmar Mendes pediu que o relator do caso, o ministro Flávio Dino, considerasse a possibilidade de um acordo de não-persecução penal com a Procuradoria Geral da República, o que poderia retirar a inelegibilidade de Reis).

Falando de novo das resenhas no mundo político fluminense, todos são adeptos da teoria de que o senhor só conseguiu fazer andar o seu processo favoravelmente no STF após se aproximar de Paes...

Isso é mentira cabeluda que fica sendo plantada na imprensa pelo Palácio Guanabara. Não cometi crime nenhum e vou reverter a situação na Justiça porque a dosimetria que deram para o meu caso é absurda. Meu direito é bom. Estão me tratando como se eu tivesse assassinado alguém (Reis foi denunciado por causar danos ambientais a uma área em que havia determinado a execução de um loteamento denominado Vila Verde, localizado na zona circundante da Reserva Biológica do Tinguá).

Ser vice de Paes ou candidato a senador na sua chapa é uma possibilidade?

Não sou candidato a vice de ninguém e nem ao Senado. Apoio Flavio Bolsonaro e Cláudio Castro para as duas vagas. Repito: quero ser governador, todo mundo sabe disso.

Por que o senhor é melhor candidato que Bacellar?

As pesquisas já mostram que sou um nome que aparece em segundo lugar. Tenho respaldo da população por tudo que fiz. Mais de 30 anos de vida pública com entregas.

Mas ele vai assumir o governo em abril e terá a máquina...

Vou ganhar da máquina e de muito. Marcello Alencar também tinha a máquina nos 90, mas não elegeu o sucessor e Anthony Garotinho veio de fora da capital e venceu. Farei o mesmo. As pessoas não aguentam mais. De que adianta um Rio de Janeiro lindo, mas que você não dorme em paz enquanto o filho não chega em casa? Eu sei o que o estado precisa.

Acha que consegue ter o apoio das forças políticas que hoje apoiam Castro e Bacellar?

Sim. Um exemplo está nas lideranças evangélicas. Eles sabem que sou cristão de verdade, cresci na Assembleia de Deus. Todos me apoiariam. Edir Macedo e o Republicanos... R.R. Soares, Valdemiro Santiago, Silas Malafaia, Manoel Ferreira. No PL, o líder Sóstenes Cavalcante já disse que me apoia, tenho ótima relação com o deputado Altineu Cortes. No Solidariedade, que tem espaço na nossa prefeitura e no governo do estado, tenho certeza que se for seguir o coração, o deputado Aureo Ribeiro estará conosco. Mas entendo que ele seja presidente de um partido e a máquina pode atuar para moer a sigla dele.

O senhor apoiou Jair Bolsonaro nas últimas eleições, mas sempre teve ótima relação com Lula. Sua suposta candidatura em 2026 estará alinhada à qual deles?

Estou no campo do Bolsonaro. PT é chance zero.

E Bolsonaro prefere apoiar o senhor a Bacellar?

Não posso falar o que Bolsonaro acha do Bacellar. Posso dizer apenas que não há nenhum compromisso firmado entre os dois. Bacellar que ficou correndo atrás de Bolsonaro em Angra para tirar uma foto. Apenas isso.

Quem seria um vice dos sonhos do senhor?

Vladimir Garotinho (filho do ex-governador e atual prefeito de Campos dos Goytacazes). Ele está no PP (hoje federado ao União Brasil, de Bacellar), mas vai sair. O MDB está de portas abertas.

O senhor não tem medo da retaliação continuar e agora os repasses do governo do estado para a prefeitura de Caxias também sejam reduzidos, dificultando a vida da administração do seu sobrinho, Netinho Reis?

Todas as prefeituras brasileiras precisam de parcerias com o governo federal e estadual para fechar as contas. Não acredito que chegaremos a esse nível de política. Vocês da imprensa não vão deixar isso acontecer.

