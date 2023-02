Welligton Dias diz que novo Bolsa Família está pronto, e deve ser entregue a Lula na próxima semana

A- A+

O novo modelo do Bolsa Família está pronto e deve ser entregue ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na próxima semana. A informação foi divulgada pelo ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, na última segunda-feira (13).

A previsão é de que o relançamento ocorra no mês de março, em substituição ao atual Auxilio Brasil, criado no governo de Jair Bolsonaro (PL). As mudanças incluem no pagamento aos beneficiários um adicional de R$ 150 por família com crianças de até seis anos.

“Não se trata apenas de um programa de transferência de renda, terá as condicionantes”, disse o ministro. O valor mínimo de R$ 600 deve ser mantido. Algumas regras que deixaram de existir, como a exigência da frequência escolar e de que o cartão vacinal das crianças esteja atualizado, serão retomadas.



O retorno do programa deve acontecer, de acordo com o ministro, por meio de medida provisória. A estratégia visa garantir que a proposta seja aprovada com agilidade.

As declarações do ministro ocorreram durante uma reunião com a Defensoria Pública da União (DPU) e a Advocacia-Geral da União (AGU). No encontro, foi assinado um acordo para melhorias do Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), meio pelo qual os Beneficiários do Bolsa Família recebem os recursos.

