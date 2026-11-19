A- A+

BRASIL Welligton Dias é exonerado do governo para voltar ao Senado e indicar emendas Em nota, a pasta informou que Wellington voltará à pasta na semana que vem

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva exonerou do cargo o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, para que ele possa voltar a exercer o mandato de senador temporariamente. A medida foi publicada no Diário Oficial da União (DOU).

O ministro, que foi eleito senador em 2022, após deixar o governo do Piauí, ocupa o Ministério do Desenvolvimento Social desde 2023, no início do atual mandato de Lula. Em nota, a pasta informou que Wellington voltará à pasta na semana que vem.





"O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) esclarece que a exoneração do ministro Wellington Dias ocorreu a pedido do próprio titular, em caráter temporário, para o cumprimento de compromissos parlamentares no Senado Federal, relacionados à destinação de emendas parlamentares. O retorno do ministro à pasta está previsto para a próxima semana, conforme alinhamento já realizado com a Presidência da República", diz a nota.

O presidente ainda não indicou se o aliado continuará no cargo no próximo mandato. Filiado ao PT, caso não fique, Wellington poderá reforçar a tropa de choque do partido no Senado, uma vez que seu mandato vai até 2030.

Veja também