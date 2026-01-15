A- A+

BRASIL Wellington César Lima e Silva toma posse como ministro da Justiça nesta quinta-feira (15) Novo integrante do primeiro escalão de Lula já iniciou transição

O novo ministro da Justiça, Wellington César Lima e Silva, tomará posse como ministro da Justiça nesta quinta-feira em cerimônia no Palácio do Planalto com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.



Escolhido na terça-feira como sucessor de Ricardo Lewandowski, Wellington fará também seu segundo dia de transição na pasta. O novo ministro tem recebido uma série de informações sobre as atribuições do ministério, um dos mais importantes da Esplanada.

O ministro tem feito a transição acompanhado de apenas um assessor e ainda não tem nomes confirmados na equipe. Os atuais secretários do Ministério da Justiça também não foram chamados para conversar pelo novo ministro. Aliados de Wellington afirmam que ele está concentrado na transição, mas deverá fazer trocas na equipe.

Na quarta-feira, a primeira reunião de transição foi ceita com o secretário-executivo da pasta da gestão de Ricardo Lewandowski, Manoel Carlos de Almeida Neto.





Na conversa, o novo ministro recebeu uma série de relatórios com o diagnóstico de cada uma das secretarias do ministério: Justiça (Senajus), Consumidor (Senacon), Políticas sobre Drogas (Senad), Segurança Pública (Senasp), Políticas Penais (Senappen), Assuntos Legislativos (SAL), Acesso à Justiça (Saju), e Direitos Digitais (Sedigi).

Durante a reunião técnica, Wellington também recebeu um compilado de informações importantes da Polícia Federal (PF), Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Força Nacional e ficou ciente da situação dos quatro fundos da pasta: Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP), o Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN), o Fundo Nacional Antidrogas (FUNAD) e o Fundo de Defesa dos Direitos Difusos (FDD).

Indicado de Lula ao Supremo Tribunal Federal, o advogado-geral da União, Jorge Messias, tem dado apoio e conselhos a Wellington neste início de gestão. Os dois são próximos e Messias foi um dos nomes que defendeu a ida de Wellington ao Ministério da Justiça.

