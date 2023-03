Wellington Dias concede entrevista exclusiva a Magno Martins na manhã desta quinta-feira (2)

A- A+

O jornalista pernambucano Magno Martins entrevistou nesta quinta-feira (2) pela manhã, durante uma caminhada em Brasília, ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias.

Ex-governador do Piauí, o ministro será o principal protagonista da solenidade de logo mais, às 11h, no Palácio do Planalto, quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estará lançando o novo Bolsa Família, com adicionais para crianças e gestantes.

"A ideia do Bolsa Família não é só transferir renda. É uma chance de interromper o ciclo de pobreza daquela família, que se você olha para trás, a vida toda foi pobre. Então, você abre a possibilidade de ter um dinheiro para suas necessidades, mas também estudar", disse o ministro a Magno.

